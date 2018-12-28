احذر.. حيلة جديدة يستخدمها القراصنة للإيقاع بمستخدمي “فيس بوك‎”

تظهر كل فترة حيلة جديدة يستخدمها القراصة للاحتيال على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مبتكرة، ويبدو أن أحد هذه الحيل هي انتحال القراصنة لشخصية أقاربك ومعارفك ومراسلتك من خلال حساباتهم.

ومن أجل أن يكون لحيلتهم مصداقية، لجأ القراصنة إلى اختراق أو استنساخ حسابات المستخدمين على فيسبوك، قبل الاحتيال على أصدقائهم وأحبائهم.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في عملية النصب المتقنة، يرسل المحتالون رسائل للضحايا على موقع فيس بوك تبدو وكأنها مرسلة من أحبائهم، مدعين أنهم فازوا بالمال من خلال مسابقة أو عرض ما من خلال إرسال دفعة مالية بسيطة.

ثم يحث المحتال ضحيته على إرسال الأموال حتى يتمكن من الحصول على نفس المكافأة، الأمر الذي قد يميل الضحية لتصديقه نظرًا لقدومه من مصدر موثوق فيه.

وتحدث عملية الاحتيال بطريقتين، الأولى تتضمن اختراق القراصنة لحساب الصديق الذين يريدون انتحال شخصيته، والثانية استنساخ الحساب بإنشاء “نسخة” بنفس البيانات والصور.

من جانبها، قالت السلطات البريطانية إنها على علم بعملية الاحتيال، وحثت مستخدمي فيسبوك على حذف الرسالة على الفور لعدم الوقوع ضحية لعملية الاحتيال، قبل الاتصال بالصديق صاحب الحساب المخترق وإبلاغه.

كما حذرت الشرطة من النقر على أي رابط يتم تلقيه بهذه الطريقة، حيث إنه من المرجح أن يصيب جهاز الكمبيوتر ببرامج ضارة، تسرق معلومات المستخدم المصرفية وبياناته الخاصة.