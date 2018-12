سخرية من آراء ترامب حول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من السخرية والجدل، بتغريدة نشرها مؤخرًا بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، حيث انتقدته الحكومة والمواطنون على حد سواء.

حيث تقدم البعض باقتراح استخدام التقنيات الحديثة بدلًا من الجدار التقليدي، فعلّق ترامب بأنه متمكن من التكنولوجيا ويفهمها أكثر من أي شخص آخر، مشيرًا إلى أن “فكرة التقنيات الحديثة لن تجدي نفعًا دون وجود الجدار، خاصة أن هناك تجربة حقيقية لإسرائيل نجحت بنسبة 99.9% مع الجدار، وأقر بأن الجدار سيتم الإصرار عليه بحيث سيوفر مليارات الدولارات التي ستتكلفها التقنيات الحديثة للحصول عليها وتطبيقها على الحدود”.

The Democrats are trying to belittle the concept of a Wall, calling it old fashioned. The fact is there is nothing else’s that will work, and that has been true for thousands of years. It’s like the wheel, there is nothing better. I know tech better than anyone, & technology…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018