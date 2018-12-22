سخرية من آراء ترامب حول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من السخرية والجدل، بتغريدة نشرها مؤخرًا بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، حيث انتقدته الحكومة والمواطنون على حد سواء.

حيث تقدم البعض باقتراح استخدام التقنيات الحديثة بدلًا من الجدار التقليدي، فعلّق ترامب بأنه متمكن من التكنولوجيا ويفهمها أكثر من أي شخص آخر، مشيرًا إلى أن “فكرة التقنيات الحديثة لن تجدي نفعًا دون وجود الجدار، خاصة أن هناك تجربة حقيقية لإسرائيل نجحت بنسبة 99.9% مع الجدار، وأقر بأن الجدار سيتم الإصرار عليه بحيث سيوفر مليارات الدولارات التي ستتكلفها التقنيات الحديثة للحصول عليها وتطبيقها على الحدود”.

The Democrats are trying to belittle the concept of a Wall, calling it old fashioned. The fact is there is nothing else’s that will work, and that has been true for thousands of years. It’s like the wheel, there is nothing better. I know tech better than anyone, & technology….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018

وهناك العديد من المواقف التي أثار فيها ترامب جدلًا واسعًا حول تعامله وإدراكه للتكنولوجيا الحديثة، مثل مقولته في إحدى المناظرات الرئاسية خلال انتخابات 2016 أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كيلنتون عندما تطرق الحديث إلى داعش واستخدامهم للإنترنت في الانتشار وتجنيد كثيرين، قائلًا: إن “داعش استخدم الإنترنت الذي هو من اختراع الولايات المتحدة، وقد هزموها في لعبتها، قاصدًا الإنترنت، وقد لاقى انتقادات واسعة حول تشبيهه للإنترنت باللعبة”.

وعن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، أطلق ترامب تصريحات تشير إلى أن الإنترنت والكمبيوتر قد جعلا حياة البشر أكثر تعقيدًا؛ بسبب غياب فكرة الحماية للمعلومات والأشخاص، لكن الغريب أنه لم يتطرق بشكل مباشر للتقنيات التي استخدمها من تدخلوا بالفعل في الانتخابات أو السياسات التأمينية لأنظمة الاقتراع.

التصريح الأغرب كان في عام 1997، حيث صرّح ترامب أنه لا يستطيع فتح جهاز الكمبيوتر، ولا تستهويه أبدًا فكرة الاستثمار في التقنيات الحديثة وخصوصًا في مجال تصنيع أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أنها كانت في ذلك الوقت من أكثر الأسواق الصناعية والتجارية نشاطًا.