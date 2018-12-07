“فيسبوك” يختبر ميزة تسمح للمستخدمين بالشراء من خلال أي فيديو “مُباشر”

يختبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حاليًا، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين أن يقوموا بشراء العديد من المنتجات من داخل الفيديوهات مباشرة.

ووفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني، فإن الميزة الجديدة تسمح لصناع المحتوى والمتاجر عرض فيديوهات مباشرة، تتضمن عناصر يمكن للمستخدمين شراءها، وذلك من خلال إتاحة زر يلتقط صورة للشاشة بالعنصر الذي يرغب المستخدم في شرائه، ومن ثم يراسل صانع المحتوى بالصورة ليسأل عن سعرها، ومن ثم يمكنه الدفع مباشرة من خلال الماسنجر.

ويقوم “فيسبوك” حاليًا بتجربة الميزة الجديدة بشكل محدود على مستوى بعض المتاجر في تايلاند، والتي تسمح لجمهورها بأن يقوموا بالشراء من داخل الفيديوهات، وكذلك تتيح للمستخدمين الحصول على منتجات مجانية إذا قاموا بمشاركة كل الفيديوهات الحية مع أصدقائهم.

لم يعلن” فيسبوك” عن موعد إطلاق تلك الميزة خارج الحدود التايلاندية لبقية العالم، كما أنه لم يحدد نسبته التي سيحصل عليها من المبيعات التي تحدث عبر الميزة الجديدة.