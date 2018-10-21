بعد انقطاع لأسبوع.. عودة الإنترنت لـ5 محافظات يمنية

أعلن محمد باكريت، مدير مؤسسة الاتصالات العامة في محافظة المهرة، عودة خدمة الإنترنت إلى 5 محافظات يمنية، الأحد، بعد انقطاع دام أسبوعًا، نتيجة قطع في كيبل رئيسي في المهرة، شرقي البلاد، جراء إعصار لُبان.

وقال باكريت، إن خدمة الإنترنت عادت تدريجيًا، مساء اليوم، إلى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب، والجوف، مشيرًا إلى أن “إعصار لبان والأمطار والسيول والرياح الشديدة المصاحبة له تسببت في دمار كبير بالبنية التحتية والخدمات العامة وبينها الاتصالات “الثابت والنقال والإنترنت”.

وأرجع المسؤول اليمني انقطاع خدمة الإنترنت في المحافظات الخمس، إلى “كون كيبل الألياف الضوئية بالمهرة، وهو مسار دولي يربط تلك المحافظات، تعرض لقطع جراء الإعصار”، مقترحًا “إنشاء مسار احتياطي للاتصالات والإنترنت يمر بالطريق المعاكس للخط الحالي لعدم تكرار الأزمة”.

وكانت البنوك والمصارف قد توقفت عن تقديم خدماتها للمواطنين جراء انقطاع الإنترنت، فيما تعرضت المهرة، الأسبوع الماضي، لأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وسيول جارفة، عقب وصول إعصار لُبان.

وتسبب الإعصار، حسب آخر إحصائيات رسمية، بمصرع 12 شخصًا وإصابة 126 آخرين، فضلًا عن نزوج آلاف الأسر وتهدم وتضرر مئات المنازل ودمار واسع في البنية التحتية.