التايمز: كاميرا فيسبوك المنزلية ستستخدم لجمع البيانات  

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن شركة “فيسبوك” أقرّت أن جهازها المنزلي الجديد لبث الفيديوهات، والذي يضع ميكروفونًا وكاميرا في غرف جلوس المستخدمين، سيجمع بيانات يمكن بيعها للمعلنين.

وفي تطور من المرجح أن يثير المزيد من المخاوف بشأن خصوصية المستخدمين على حد تعبير الصحيفة، قالت الشركة، إن البيانات التي يتم جمعها على جهاز “بورتال- Portal” ستُستخدم من أجل تزويد الإعلانات التي سيتم عرضها عبر منصة المعلومات.

وذكرت الصحيفة، أن “فيسبوك” أطلق جهاز “بورتال- Portal” الأسبوع الماضي، وتم تصميم الشاشة الذكية التي تعمل بالصوت، لتنافس أجهزة منزلية أخرى مثل “أليكسا” من شركة “أمازون”، و”هوم” من غوغل، والتي تجيب على أسئلة المستخدمين، وتقوم بمهام توكل لها.

كما يشمل الجهاز الذي يبلغ ثمنه 350 جنيهًا إسترلينيًا، على برنامج للتعرف على الوجوه، يقوم بمسح الغرفة من أجل تسجيل دخول المستخدمين أو عقد دردشات فيديو، بحسب الصحيفة.

وقالت شركة “فيسبوك” عند إطلاق الجهاز: إنه “سواء كنت تطبخ في المطبخ أو تطارد الأطفال في غرفة المعيشة، فستظل الكاميرا الذكية تعمل على استعراض الغرفة، وتكبير وتصغير البث تلقائيًا لبقاء الجميع ضمن نطاق الرؤيا”.

وذكرت “التايمز”، أن إطلاق جهاز “بورتال- Portal”، تأخر 6 أشهر عقب إعراب جماعات متخصصة عن قلقها الشديد من استخدام “فيسبوك” الجهاز للتجسس على المستخدمين.

ومن جانبهم، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركة عند اطلاق الجهاز، إنه لن يتم استخدام أي بيانات تم جمعها من خلال الجهاز، لتوجيه الإعلانات للمستخدمين، وتم صنعه مع مراعاة الخصوصية والسلامة والأمن.

وبيّنت الصحيفة، أنه منذ ذلك الحين، اضطرت الشركة لتوضيح هذا الموقف. وكان موقع “ريكود” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أول من أبلغ أن شركة “فيسبوك”، قالت إن جهاز “بورتال- Portal” لن يعرض إعلانات ولن يستمع أو يسجل محتويات أي اتصالات تُجرى خلاله.

بيد أن “التايمز”، أفادت أن البيانات حول الجهة التي اتصل بها المستخدم، ووتيرة المكالمات وأي تطبيقات استخدمها يمكن بيعها للمعلنين، مع ظهور الإعلانات اللاحقة عندما يسجل المستخدمون الدخول إلى منصة “فيسبوك” من جهاز آخر.

وأوضحت الشركة لاحقًا، أنها تستخدم في جهاز “بورتال- Portal” طريقتها المتبعة نفسها، عندما يكتب المستخدمون رسائل خاصة لبعضهم على منصة “فيسبوك” الأخرى “مسنجر”.

وقال متحدث باسم “فيسبوك”: إنه تم إنشاء برمجية الاتصال الصوتي لـ “بورتال- Portal” بنفس بنية “مسنجر” الأساسية، ويعني ذلك أنه عند عقدك اتصال فيديو بواسطة الجهاز، نقوم بجمع طبيعة البيانات نفسها (على سبيل المثال بيانات الاستخدام مثل طول الاتصالات ومدى تكرارها، والتي نجمعها على الأجهزة الأخرى التي تدعم تطبيق مسنجر).

وأضاف “قد نستخدم هذه البيانات لتقديم معلومات للإعلانات التي نعرضها لك عبر منصاتنا. ويمكن أن تغذي بيانات الاستخدام العامة الأخرى، مثل الاستخدام الإجمالي للتطبيقات وغيرها، والمعلومات التي نستخدمها لعرض الإعلانات”.

وأطلع رئيس قسم هندسة “بورتال- Portal”، رافا كامارغو، موقع ريكود، على “أن الشركة لا تنوي استخدام البيانات التي تحصل عليها بهذه الطريقة”، لكنه أقر أنه “من المحتمل أن يتم استخدامها”.