“تويتر” سيشهر بالمستخدمين حتى بعد حذف تغريداتهم المخالفة ‎

كشفت شبكة “تويتر” عن تحديثات جديدة في طريقة تعاملها مع التغريدات المخالفة لشروط وسياسات المنصة الاجتماعية، والتي يتم إزالتها بعد استقبال عدد كبير من البلاغات من جانب المستخدمين المتضررين.

وأوضحت الشبكة أن التحديثات تتضمن ميزتين، الأولى خاصة بإظهار رسالة على صفحة المستخدم في نفس مكان التغريدة المخالفة التي تم إزالتها، تقول إن تلك التغريدة تم إزالتها لمخالفتها شروط “تويتر” ويتمكن متابعو المستخدم من رؤيتها على حسابه، وذلك لمدة 14 يومًا.

أما الميزة الثانية فمتعلقة برسالة أخرى تظهر للمستخدمين مرسلي البلاغات لـ”تويتر” والتي تخبرهم بأن التغريدة المخفية قاموا بتقديم بلاغ حولها مع إرفاق رابط للتغريدة.

يأتي ذلك ضمن جهود موسعة تبذلها الشبكات الاجتماعية فيما يخص محاربة المحتوى المسيء والمنشورات التي تستهدف المستخدمين وحياتهم الشخصية، بالإضافة إلى محاولات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.