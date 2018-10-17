سامسونغ تدخل عالم السيارات الذكية

أعلنت شركة سامسونغ عن عائلات جديدة من منتجاتها موجهة إلى سوق السيارات الذكية، والذي أصبح يتطور ويتوسع بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وكشفت الشركة عن عائلة معالجات جديدة Exynos Auto لمعالجة كافة أنواع البيانات التي تجمعها أنظمة السيارات الذكية، وكذلك عائلة من مستشعرات التصوير IsoCell Auto لدعم تقنيات الرؤية الحاسوبية للسيارات الذكية.

وتشتمل عائلة المعالجات الجديدة على ثلاثة أعضاء، الأول هو Auto A والمختص بمعالجة البيانات التي تجمعها السيارة لدعم قرارات القيادة الذاتية للسيارة والمساعد الآلي لسائق السيارة، والذي يهتم باتخاذ قرارات صائبة عند تولي القيادة نيابة عن السائق البشري، أو يقوم بتزويده بمعلومات إضافية على الطريق تضمن سلامته.

أما الثاني فهو Auto V والمختص بتحليل ومعالجة بيانات أنظمة الترفيه والتسلية داخل السيارة، حسبما نشره موقع “انجادجيت التقني”.

أما العضو الثالث في عائلة Exynos Auto فهو Auto T والذي يتعامل مع البيانات والمعلومات الناتجة عن تقنيات الاتصالات بين السيارة والعالم من حولها Telematics.

وتتمثل عائلة مستشعرات التصوير الجديدة IsoCell Auto في مجموعة من المستشعرات التي توفر درجات متفاوتة من دقة التصوير للكاميرات التي ترى السيارات الذكية من خلالها الطريق بكل تفاصيله، حيث تتراوح دقتها بين 960 لقطة في الثانية الواحدة وحتى 4K.

وتعتبر تلك خطوة جديدة تتخذها سامسونج باتجاه توسيع اعتمادها على قطاعها لتصنيع الشرائح الإلكترونية، والذي دائمًا ما يكون له نصيب الأسد من أرباحها الفصلية والسنوية.