للمرة الأولى.. “الاتصالات السعودية” تطلق خدمة الإنترنت السريع في الطائرات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن إطلاق خدمات الإنترنت الجوية (A2G) التي تتيح للمشتركين الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمات فيديو بسرعات عالية، أثناء السفر بالطائرات.
وكشفت الشركة أن الخدمة ستكون متاحة في جناحها المشارك بمعرض “جايتكس” التقني المقام في مدينة دبي الإماراتية، والذي انطلق الأحد، بمشاركة شركات ومؤسسات متخصصة في المجال التقني، من أكثر من 100 دولة.
وبيّنت الشركة السعودية، أن الاتصالات الجوية الجديدة تعتمد على تقنية مبتكرة تتصل مباشرة بأبراج الهواتف الأرضية المتطورة.
تتيح لك خدمات الإنترنت الجوية A2G الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمات فيديو مع من تشاء بسرعات عالية، أثناء الرحلات الجوية، من خلال تقنية مبتكرة تتصل مباشرة بأبراج الجوال الأرضية المتطورة.
تعرّف على عالم من الابتكارات في جناحنا بأسبوع جايتكس
#GITEX2018 pic.twitter.com/eMaVvbLqlZ
— الاتصالات السعودية (@STC_KSA) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨