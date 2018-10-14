للمرة الأولى.. “الاتصالات السعودية” تطلق خدمة الإنترنت السريع في الطائرات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن إطلاق خدمات الإنترنت الجوية (A2G) التي تتيح للمشتركين الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمات فيديو بسرعات عالية، أثناء السفر بالطائرات.

وكشفت الشركة أن الخدمة ستكون متاحة في جناحها المشارك بمعرض “جايتكس” التقني المقام في مدينة دبي الإماراتية، والذي انطلق الأحد، بمشاركة شركات ومؤسسات متخصصة في المجال التقني، من أكثر من 100 دولة.

وبيّنت الشركة السعودية، أن الاتصالات الجوية الجديدة تعتمد على تقنية مبتكرة تتصل مباشرة بأبراج الهواتف الأرضية المتطورة.