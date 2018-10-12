شاهد.. كيف ستكون الصور ثلاثية الأبعاد على فيسبوك (صورة)

أطلقت شبكة فيسبوك ميزة جديدة لمستخدميهاعلى الموبايل والويب، وهي الصور ثلاثية الأبعاد “3D Photo”، والتي تتمثل فكرتها في أنك عندما تلتقط صورة يقوم هاتفك بتسجيل بيانات طبقات الصورة بعناصرها، ومن ثم يتم فصل العنصر الرئيسي عن الخلفية، فإذا قام صديقك باستعراض صورتك على هاتفه وقام بتحريك الهاتف تتحرك خلفية الصورة بشكل تفاعلي، وفقًا لما نشره موقع تيك كرانش التقني.

وكانت الشبكة قد كشفت عن الميزة لأول مرة في مؤتمرها السنوي للمطورين F8 2018، وهي ميزة جديدة يحاول بها فيسبوك أن يجعل صفحة خلاصات الأخبار News Feed أكثر حيوية.

وتعتمد الميزة الجديدة على أن يقوم الهاتف خلال التصوير بجمع معلومات دقيقة ومفصلة حول المشهد الذي يتم تصويره وتقسيمه إلى طبقات واضحة، بحيث يمكن فصل كل طبقة عن البقية، ويكون العنصر الذي يتصدر اللقطة مفصولًا عن الخلفية، وينجح الأمر بجدارة عندما يكون لون العنصر الرئيسي مختلفًا تمامًا عن الخلفية.

وتتوفر ميزة التصوير الجديدة لهواتف آيفون 7 بلس و8 بلس و X وXS حتى الآن، وستصل للمزيد من الهواتف خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يمكن استعراضها ومشاهدتها الآن من أي هاتف ذكي.