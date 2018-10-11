فيسبوك تحذف حسابات شركة بيانات روسية لانتهاكها قواعد الاستخدام

قالت شبكة فيسبوك، الخميس، إنها حذفت عشرات الحسابات التي تخص شركة “سوشيال داتا هب” الروسية لقواعد البيانات؛ بسبب ما وصفته بأنه جمع غير قانوني لمعلومات تخص المستخدمين.

وقالت، في بيان: إن الشركة الروسية، التي قدمت في السابق معلومات تحليلية للحكومة الروسية، انتهكت قواعد الاستخدام الخاصة بالموقع.

وأضافت: “في إطار جهودنا لحماية المستخدمين حذفنا في الآونة الأخيرة حساباتها؛ لأنها كانت تجمع معلومات عن الأفراد”.

وقال رجل الأعمال الروسي أرتور خاشويان، الذي أسس الشركة في عام 2015: “إن الشركة لم تنتهك أي قوانين أو قواعد فيسبوك”.

وسبق أن خضع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ لجلسة استماع مطولة من قبل الكونغرس الأمريكي قبل أشهر، حول ما عُرف بفضيحة تسريب بيانات المستخدمين واستعمالها لأغراض سياسية، حيث تعهد حينها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بهذا الصدد.