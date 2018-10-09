“غوغل كروم” يتوقف عن العمل على 32 مليون هاتف أندرويد

أعلنت مجموعة من المطورين على منصة البرمجة الشهيرة XDA، عن توصلهم إلى دلائل خفية داخل الكود البرمجي الخاص بتطبيق تصفح الإنترنت “غوغل كروم” على “أندرويد” تشير إلى قرب إنهاء “غوغل” دعم تشغيل تطبيق متصفحها على هواتف أندرويد التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد جيلي بين 4.1”.

وأضافت المجموعة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، أن ذلك سيضر بشريحة ضخمة من مستخدمي هواتف أندرويد، والذين يصل عددهم إلى 32 مليون مستخدم، وفقًا لما نشره موقع Phonearena التقني.

وأشارت المجموعة إلى أن الدلائل البرمجية أكدت أن التطبيق سيتطلب أن يكون الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد كيت كات 4.4 كحد أدنى، بالتالي سيخرج إصدار “جيلي بين” من نطاق الدعم، وعندها سيكون على المستخدمين اللجوء إلى بديل سريع يقدم خدمة مميزة.

ولحسن الحظ، فإن العديد من البدائل متاحة أمام المستخدمين حاليًا وأهمها متصفحي فايرفوكس وأوبرا، اللذين ما زالا يدعمان الإصدار القديم من أندرويد، الذي يشكل نسبة 3.2% من إجمالي عالم الهواتف العاملة بنظام العفريت الأخضر.

يُذكر أن الإصدار القادم رقم 70 من كروم سيضر بعدد من المواقع العالمية، وذلك لأنها تستخدم شهادات صلاحيات أمنية اشترتها من شركة “سايمانتك”، وهي خاصة ببروتوكول التأمين HTTPS، لكن “غوغل” أوقفت دعمها لأنها غير مؤمنة بشكل كافٍ.