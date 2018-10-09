إغلاق منصة “Google Plus” بعد تسريب بيانات عملائها

قرّرت شركة “غوغل” إغلاق منصة “غوغل بلس”، ويستمر إيقاف التشغيل خلال مدة العشرة أشهر المقبلة، وذلك في أعقاب الكشف عن خلل بالبرنامج تسبب في تسريب بيانات عملاء كان يعتقد الكثيرون، أنها خاصة إلا أنها كانت سهلة المنال لأطراف أخرى.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد سُربت بيانات نحو 500 ألف مستخدم بين عام 2015 وحتى عام 2018، ويُعتقد أن البيانات المستخدمة تتضمن أسماء أشخاص وعناوين بريدهم الإلكتروني، وتواريخ ميلادهم بالإضافة إلى صورهم الشخصية وجنسهم”.

ووفقًا لتقارير فإن “الشركة على علم بهذه التسريبات منذ شهر آذار/مارس الماضي، إلا أنها كانت تخشى من الجهات التنظيمية، ويقتصر هذا الإيقاف على النسخة المقدمة للمستهلكين، في حين سوف يتم استمرار عمل المنصة بالنسبة للشركات”.

يُذكر أن منصة “غوغل بلس” انطلقت في عام 2011.