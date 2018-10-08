انتشار المقاهي “الإباحية” في السودان

أغلقت السلطات المختصة في السودان، 193 موقعًا إباحيًا جديدًا، وعددًا من الأفلام الإباحية المحفوظة داخل أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة، خلال حملة على مقاهي الإنترنت بمدن العاصمة الخرطوم، أم درمان، وبحري، وجبل أولياء.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن المهندس عبد المنعم عوض، مدير مركز المعلومات في جهاز تنظيم الاتصالات اليوم، تأكيده ضرورة التزام مقاهي الإنترنت بعدم السماح للأطفال وطلاب المدارس بالدخول إليها أثناء الدوام.

وكشف عوض عن تنفيذ جهاز تنظيم الاتصالات حملتي تفتيش، شملتا 287 جهاز حاسوب بمقاهي الإنترنت في ولاية الخرطوم، موضحًا أنه “تم فتح بلاغات ضد المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام وعقوبات رادعة”.

وطالب عوض مقاهي الإنترنت بمنع الأطفال من الدخول إليها، حسب توجيهات السُلطات والهيئة القومية للاتصالات، وكشف عن ترتيبات لاستمرار الحملات حتى نهاية العام.

وتنظم السلطات المختصة في السودان، خاصة بولاية الخرطوم ومدنها المختلفة، حملات رقابية وإرشادية مستمرة على مقاهي الإنترنت، وغالبًا ما تسفر عن ضبط كميات ضخمة من المواد التي تعتبرها السلطات مخلة بالآداب.

وتطلق تحذيرات مشددة لمشاهدي ومتداولي تلك المواد، من التعرض للمساءلة القانونية وفقًا لقانون جرائم المعلوماتية، وفي أحيان كثيرة توزع الحملات الحكومية مواد إرشادية، وبرامج لإدارة المقاهي، وبرامج حول قوانين الجريمة التقنية وقانون المصنفات.