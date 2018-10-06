“انستغرام” يختبر ميزة جديدة مثيرة للجدل (صورة)

يختبر “إنستغرام” ميزة جديدة تسمح له بمشاركة بيانات مواقع المستخدمين مع “فيسبوك”، حتى في حالة إيقاف التطبيق.

البيانات، التي قد تتضمن مواقع المستخدمين، ستتم مشاركتها مع “فيسبوك” لمساعدتها على عرض الإعلانات المستهدفة.

وأثارت أخبار الميزة الجديدة المخاوف من أن “إنستغرام” يسير على خطى الشركة الأم “فيسبوك”، عن طريق متابعة البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من استقالة مؤسسي “إنستغرام” كيفن سيستروم، ومايك كريجر من الشركة.

وعزا العديد هذه الاستقالات إلى التوترات المتزايدة بين المؤسسين والرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرج.

وإذا جرى تطبيق هذه الميزة الجديدة، فمن المرجح أن تزيد المخاوف من أن “إنستغرام” سيصبح أكثر تطفلًا الآن بعد أن رحل مؤسسوها.

واكتشفت جين مانشون وونغ، الطالبة في علوم الكمبيوتر في جامعة “ماساتشوستس دارتموث”، تفاصيل هذه الميزة، فيما أكدت “فيسبوك” أنها تختبر أداة لمشاركة المواقع على “إنستغرام”.

وقال متحدث باسم “فيسبوك”: “للتأكيد، لم نقم بتقديم تحديثات لإعدادات الموقع لدينا، نحن نعمل في كثير من الأحيان على أفكار قد تتطور مع مرور الوقت، أو لا يتم اختبارها أو إطلاقها في نهاية المطاف”.

وأضاف المتحدث: “إنستغرام لا يقوم حاليًا بتخزين سجل المواقع، سنعمل على إطلاع الأشخاص على أي تغييرات في إعدادات الموقع بالمستقبل”.

وتوضح لقطات مصورة لهذه الميزة أنها ستكون موجودة في إعدادات الخصوصية والأمان وستكون اختيارية، ما يعني أنه سيتم منح المستخدمين إمكانية تشغيل مشاركة الموقع أو إيقاف تشغيلها.