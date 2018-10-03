شاهد الفيديو.. كيف يحلل “فيسبوك” ما تحتويه صورك

طرح “فيسبوك” ميزة جديدة عبر خدمته للتسوق MarketPlace، والتي تعتمد على نظام للذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل كل الصور التي يرفعها المستخدم على المنصة، استعدادًا لعرض شيء ما للبيع، وعندها يقدم المتجر للمستخدم العديد من النصائح المفيدة الخاصة بتسهيل عملية العرض، وكذلك يرفع من فرص بيع ما يعرضه في أقرب وقت ممكن.

ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نشره موقع “إنجادجيت” التقني، بتحليل الصور التي ينشرها المستخدم، وتحديد العنصر البطل في الصورة، والذي يمثل بالتأكيد السلعة التي يرغب المستخدم في بيعها، وبعد ذلك يقوم المتجر باقتراح حيز سعري للمستخدم يختار منه سعر منتجه، وذلك حسب متوسط أسعار المنتجات المشابهة المعروضة على المنصة من قبل.

ويتزامن إتاحة الميزة الجديدة على “فيسبوك” مع العيد الثاني لميلاد المتجر الشهير Craiglist، والذي يعتبر منافسًا لـ “ماركت بلايس” الرئيسي، والذي يحاول “فيسبوك” أن يروج له من خلال استغلال قاعدة جماهيريته العريضة، التي تتجاوز حاليًا 2 مليار مستخدم.

ويأتي إلى جانب ميزة تحليل الصور واقتراح الأسعار، السماح لك أن تقوم بتقييم التاجر، وكذلك للتاجر الحق أن يقوم بتقييمك، وذلك كي يتم حل أي مشكلة متعلقة بالعلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى إمكانية الإبلاغ المباشر عن أي مخالفة يقوم بها أي من الطرفين.