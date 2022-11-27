ماسك: ارتفاع قياسي في عدد مستخدمي تويتر الجدد

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ "أعلى مستوى على الإطلاق"، في الوقت الذي يواجه فيه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.

وقال ماسك في تغريدة، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية، يوم 16 نوفمبر، بزيادة 66% مقارنة بنفس الأسبوع في العام 2021.

وأضاف أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضًا عند مستوى قياسي إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة يوميًا على مدى الأيام السبعة المنتهية، في 15 نوفمبر، بزيادة 30% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وبحلول يوم 13 نوفمبر، تراجع خطاب الكراهية مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.