إيران تهدد “الإنستغرام” بالحجب وتحدد شرطها لاستمراره

هدد “أبو الحسن فيروز آبادي”، أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، اليوم الإثنين، بحجب موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الأوسع استخدامًا في إيران.

ولوح فيروز آبادي في مقابلة مع وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، “بحجب موقع الانستغرام في إيران، كما تم حجب التلغرام سابقًا في حال لم يتعاون مدراء الموقع مع السلطات الإيرانية”.

وقال المسؤول الإيراني “نحن في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني نراقب عن كثب أنشطة موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، ونشاهد بعض الخلافات والانتهاكات”.

ونشر موقع “Statista”، في يناير الماضي، إحصائيات عن قائمة تضم 10 بلدان لأكبر عدد من مستخدمي “Instagram”، وحل الإيرانيون في المرتبة السابعة، بإجمالي عدد مستخدمين بلغ 24 مليونًا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا والهند وتركيا وروسيا.

وحجبت السلطات الإيرانية مطلع نيسان/أبريل الماضي، موقع وتطبيق “تلغرام” الذي يعتبر الموقع الأول من حيث عدد المستخدمين في إيران، وبلغ عدد المسجلين فيه نحو 45 مليونًا، بدعوى عدم التعاون مع السلطات.

وكشف استطلاع للرأي أجري يونيو الماضي، أنه لا يزال نحو 80% من الإيرانيين يستخدمون تطبيق “تلغرام” الذي حظرته السلطات.

وأثار “تلغرام” حفيظة النظام الإيراني منذ الاحتجاجات التي اندلعت مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، ولا يزال يستخدمه نحو 44 مليون إيراني، بحسب ما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، الشهر الماضي.

وتتهم السلطات الإيرانية تطبيق “تلغرام” بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة تصفها بالعنف وبأنها مسلحة.