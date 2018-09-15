إطلاق النسخة التجريبية للعبة “الفيفا 19” على “الإكس بوكس” و”بلاي ستيشن 4″

في أعقاب إطلاق النسخة التجريبية الديمو للعبة “فيفا 19” يوم الخميس، حصل عشاق لعبة الفيفا الأكثر شعبية على فرصة لتجربتها مبكرًا على أجهزة “الإكس بوكس” و”بلاي ستيشن 4″.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن النسخة الكاملة من اللعبة لن تطرح قبيل 28 سبتمبر الجاري، إلا أن اللاعبين ليس لديهم صبر الآن ويطالبون بالحصول على النسخة الكاملة.

يذكر أن الفرق المتاحة حاليًا للعب بها في النسخة التجريبية هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام ويوفينتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وريال مدريد وأتليتكو مدريد.

كما أن هناك فرصة للعب بطولة دوري الأبطال الجديدة، وتحديدًا الأدوار الأخيرة من البطولة.

وكان اللاعبون قد أعربوا عن إعجابهم بالنسخة الجديدة من اللعبة، مشيرين إلى أنهم لا يطيقون صبرًا في انتظار النسخة الكاملة من اللعبة.