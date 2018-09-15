ما حقيقة فتح مكالمات “واتساب” بالـ”واي فاي” في الإمارات؟‎

راجت خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات “إشاعة”، تفيد توفر خدمة المكالمات عبر تطبيق “واتساب” بواسطة “الواي فاي”.

لكن الأمر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة، حيث إن شركات الاتصالات في الإمارات ما تزال متمسكة بحقها في حجب هذه الخدمة، التي قد يتسبب فتحها في خسارة معتبرة لهذه الشركات المستثمرة في البنية التحية الخاصة بالإنترنت، بحسب خبراء.

ورغم أن المستخدمين وخاصة المقيمين، يتمنون فتح هذه الخدمة التي ستغنيهم عن المكالمات الدولية، إلا أن الشركات المشغلة للشبكة تخشى من خسائر جراء هذا القرار، خاصة وأن غالبية سكان الإمارات هم من المقيمين أو الزوار الذين يرغبون في إجراء المكالمات الدولية المكلفة مقارنة مع الاتصالات عبر الإنترنت.

يذكر أن خلف الحبتور، وهو من أبرز رجال الأعمال في الإمارات، طالب شركتي الاتصالات في بلاده، بإنهاء الحظر المفروض على مكالمات “واتساب”، معتبرًا أن هذا الموضوع يشغل بال الكثير من الأشخاص، حيث إن هذا النوع من المكالمات متاح في أغلب دول العالم.