ثغرة أمنية في متصفح “كروم” تسمح بالتجسس على الملايين من خارج منازلهم

كشف خبراء الأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة بأن القراصنة المارين بالقرب من منازل مستخدمي متصفح غوغل كروم، يمكنهم التجسس عليهم عبر كاميرات الويب الخاصة بهم من خارج منازلهم.

ووفقًا للخبراء، فإنه يمكن للقراصنة مهاجمة شوارع بأكملها من خلال استغلال ثغرة أمنية في متصفح جوجل “كروم”، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بإمكان القراصنة سرقة كلمات المرور وتشغيل كاميرات الويب في هجوم يطلق عليه اسم “Wi-Jacking“، والذي يستغرق أقل من دقيقة واحدة للقيام به.

ويعتقد أن 3 ملايين أسرة في المملكة المتحدة و30 مليون أسرة على مستوى العالم يمكن أن تتعرض لهذا الهجوم.

وأبلغ خبراء من شركة “سيبروكس” للاستشارات الأمنية الإلكترونية هذه المسألة لشركة “غوغل”، في وقت سابق من هذا العام.

وكشفت التحقيقات، التي قادها إليوت تومبسون، عن إمكانية استغلال نقطة الضعف في متصفح غوغل كروم والتجسس على أعداد كبيرة من المستخدمين.

وتؤثر تلك الثغرة على الأشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى جهاز الراوتر الخاص بهم، بصفتهم “أدمن” وحفظ بياناتهم في المتصفح.

ويشير الخبراء إلى أنه عندما يتم حفظ البيانات داخل المتصفح يتم ربطها تلقائيًا بعنوان URL، وبذلك يمكن للقراصنة استخدامها للدخول إلى شبكة “الواي فاي” الخاصة بالمستخدم، دون الحاجة إلى كسر كلمة المرور للاتصال بالراوتر.

ويقول الخبراء: إن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من التعرض للقرصنة، يجب عليهم مسح كلمات المرور المحفوظة في متصفحهم وعدم السماح بإعادة الاتصال التلقائي.