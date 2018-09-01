بالفيديو.. ابتكار أول “تابلت” أسطواني في العالم

تمكن باحثون كنديون من ابتكار جهاز “تابلت” يمكن طيه بحيث يأخذ شكلًا أسطوانيًا، في حين تبلغ دقة الشاشة 2000 بيكسل ما يجعلها تعرض الصور ومقاطع الفيديو بدرجة وضوح عالية، حسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحسب الباحثين، فإن النموذج الأولي للجهاز صغير بحيث يمكن وضعه في الجيب، وأنه من السهل حمله بيد واحدة مقارنة بالتابلت العادي، بالإضافة إلى استخدام الجهاز في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء المكالمات، يمكن أيضًا استخدامه كجهاز للإملاء أو للتأشير.

وطبقًا للصحيفة، فإن التابلت الذي يشبه لفافة الورق القديمة يُطلق عليه اسم “MagicScroll”، يمكن لفه حول جسم أسطواني، ويمكن أيضًا جعله جهاز كمبيوتر لوحيًا ذا شاشة مسطحة كاملة عالية الدقة تبلغ 7.5 بوصة.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتسابق فيه صانعو الهواتف لإطلاق أول هاتف قابل للطي، في حين يأمل الباحثون إصدار نسخة بحجم قلم يمكن وضعها في جيب القميص.

و”اللفافة الورقية” ليست الشيء القديم الوحيد الذي تم استلهام شكل التابلت منه، حيث يُذكرنا التابلت أيضًا بجهاز “رولوديكس” القديم؛ لأنه مزود بعجلتين دوارتين، واحدة في كل طرف تسمح للمستخدمين بالاطلاع على محتويات الشاشة الرقمية من خلال تدوير العجلة.

وعندما يرغب المستخدمون في إجراء مكالمة تليفونية عليهم فقط إعادة الشاشة إلى الشكل الأسطواني، وإذا أراد المستخدمون مشاهدة شيء ما، مثل التجوّل الافتراضي من خلال Google Street View ، يتم فرد الشاشة بسهولة لعرض المواقع مثل صفحة الويب الحقيقية.