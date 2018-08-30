كيف يستطيع القراصنة التجسس على شاشتك أثناء المحادثة الصوتية؟

كشفت دراسة حديثة أن القراصنة “هاكرز” لديهم القدرة على اختراق شاشة جهاز الحاسوب الشخصي “كمبيوتر” والاستماع إلى المحادثات التي تتم عبر كاميراته “ويب كام” وكل الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على حاسوبه.

وأشارت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين والعلماء من جامعتي ميشيغان وبنسلفانيا الأمريكيتين وجامعة تل أبيب في “إسرائيل” إلى أنه “يمكن تحليل أصوات الموجات فوق الصوتية الملتقطة بواسطة ميكروفون كاميرا ويب باستخدام طريقة التعلم الآلي لتحديد ما يتم عرضه على شاشة الكمبيوتر عن بعد”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هذا الهجوم يسمح لأي شخص يتمتع بالخبرة الكافية للتجسس على نشاط تصفح الضحية بسهولة، وفق الدراسة.

ولاحظ العلماء وجود أصوات ضوضائية خفية قادمة من شاشات LCD، خاصة الأصوات عالية النبرة التي يتم توليدها لتشغيل العرض، حيث تتذبذب درجة الصوت اعتمادًا على ما يبحث عنه المستخدمون، نظرًا لوجود حاجة إلى مستويات مختلفة من الطاقة لعرض وحدات البكسل على الشاشة.

ويمكن للقراصنة بعد ذلك تسجيل الصوت بواسطة ميكروفون الكمبيوتر، وميكروفون كاميرا ويب خارجي، وكاميرا ويب مستخدمة في خدمة الدردشة مثل “Google Hangouts” أو حتى مكبرات الصوت الذكية التي يتم تشغيلها عن طريق الصوت مثل “Amazon Echo”، واستخدام التعلم الآلي لاستنتاج ما يبحث عنه شخص ما.

ويمكن للباحثين الحكم بنجاح على نشاط عرض الشخص من مسافة تصل إلى 30 قدمًا في بعض الحالات.

وتسمى هذه الظاهرة “Synesthesia”، وتتشكل عبر هجوم قناة جانبية يستهدف ما هو على الشاشة من خلال النظر إلى “التسرب الصوتي المعتمد على المحتوى من شاشات LCD”.

ووفقًا للدراسة، فإن الأصوات ذات الصلة باهتة لدرجة أنها غير مسموعة تمامًا للأذن البشرية، وبالتالي (على خلاف الأجهزة الميكانيكية)، يتعين على المستخدمين معرفة وجود هذه الانبعاثات، وأن المعلومات حول محتوى الشاشة الخاصة يمكن سرقتها من قبل أي شخص يتلقى التدفق الصوتي، أو حتى التسجيل بأثر رجعي.

كما أظهر العلماء في أبحاثهم كيف يمكن للمهاجمين استنتاج ما يقوم شخص ما بكتابته عن طريق تحليل ترددات الصوت التي يتم إنشاؤها عند استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، وأن لوحات المفاتيح على الشاشة التي تعمل كآلية أمنية لإدخال كلمة المرور، ليست آمنة من عينيّ التجسس وأذنيه.