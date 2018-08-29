مشكلة غريبة تؤدي لمسح منشوراتك على “فيسبوك”

فوجئ مستخدمو “فيسبوك” باختفاء كافة منشورات حساباتهم الخاصة بمزامنة نشر التغريدات على “تويتر”، حيث إن جميع منشوراتهم القديمة التي كان يتم نشرها تلقائيًا على “فيسبوك” قد تم مسحها دون سابق إنذار.

في بداية الأمر اعتقد المستخدمون أن “فيسبوك” وراء عملية المسح، وذلك على خلفية قيام الشركة الزرقاء بإيقاف إمكانية مزامنة نشر منشورات المستخدمين من “تويتر” إلى حساباتهم لديه، ولكن اتضح بعد ذلك أن منصة التغريدات هي السبب، وفقًا لما نشره موقع تيك كرانش التقني.

وقامت “تويتر” بإيقاف الواجهة البرمجية الخاصة بمزامنة نشر تغريدات المستخدمين من تويتر إلى “فيسبوك”، وذلك أثر بشكل مباشر على مستخدمي “تويتر” الذين يحاولون بتلك الطريقة إبقاء حساباتهم على “فيسبوك” فعّالة وكي يتمكنوا من التواصل مع المستخدمين هناك ممن ليس لهم حسابات على شبكة التغريدات، بحسب ما نقله موقع Axios.

ويأتي ذلك ردًا على ما بدأه “فيسبوك” بإيقاف واجهته البرمجية، ولكن في الوقت نفسه كان على “تويتر” أن تبلغه بأنها ستقوم بهذا التغيير، كي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في قواعد بيانات فيسبوك لإبقاء منشورات المستخدمين من تويتر على حسابات فيسبوك على قيد الحياة.