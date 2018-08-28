“يوتيوب” يقدم ميزة جديدة لإشعار المستخدمين بوقت المشاهدة 

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق خيارات جديدة “للرفاهية الرقمية” على تطبيق “يوتيوب“، منها ميزة تخبر المستخدمين بالفترة التي قضوها في مشاهدة مقاطع الفيديو في ذلك اليوم، وخلال الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا أحدث جهد من الشركة لمعالجة إدمان استخدام الهواتف الذكية ومساعدة المستخدمين على قضاء وقتهم بشكل جيد.

وتتوفر ميزة مشاهدة الوقت “Time Watched” لجميع مستخدمي يوتيوب بدءًا من اليوم.

وكتبت “يوتيوب”: “هدفنا هو توفير فهم أفضل للوقت الذي يقضيه المستخدم على يوتيوب؛ حتى يستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة حول الطريقة الأفضل لاستخدام يوتيوب”.

وتوجد ميزة “Time Watched” في قائمة الحساب على تطبيق “يوتيوب”، وتسهم في تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون خلال اليوم والأمس والأيام السبعة الماضية، كما توفر أيضًا المعدل اليومي للاستخدام.

توفر هذه الميزة أيضًا للمستخدمين إمكانية تحديد مدة زمنية للمشاهدة، والتي يمكن التحكم فيها من خلال “الإعدادات”.

وأشارت الشركة إلى أنه من السهل أن تضيع وقتك أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، وهذا هو السبب في مساعدة المستخدمين في توفير “إشعار” لأخذ فترة استراحة، وبعد الوصول للمدة الزمنية المحددة ستظهر رسالة تذكير ودية على الشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين التحكم في الإشعارات التي يتلقونها من “يوتيوب” بشكل أفضل.

وبإمكان المستخدمين الآن تجميع جميع الإشعارات في إشعار يومي واحد، وكذلك تحديد وقت معين لتلقي تلك الإشعارات المجمعة.

وتقول “يوتيوب” إنه من الآن فصاعدًا لن يتلقى المستخدمون سوى إشعار واحد يوميًا.