قريبًا.. لن تستطيع تخطي الإعلانات على فيديوهات “يوتيوب”

أعلن “يوتيوب” عن تحديث جديد في سياساته الإعلانية، حيث كشف عبر مقطع فيديو جديد نشره على مدونته التعليمية لصناع المحتوى، عن تعميم الإعلانات الإجبارية غير القابلة للتخطي على جميع الفيديوهات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث يمكن لأي صانع محتوى أن يختار نوعية الإعلانات التي يتم عرضها على فيديوهاته.

وتشير السياسات الجديدة إلى أن نوعية الإعلانات الإجبارية، ستتراوح مدتها بين 15 إلى 20 ثانية، بحيث ستكون أغلى من الإعلانات التقليدية القابلة للتخطِي، بالتالي ستكون مربحة لصناع المحتوى بشكل أكبر، لكن في الوقت نفسه ستختبر طول صبر المشاهدين، وهنا تكمن المخاطرة.

وأوضح “يوتيوب” أنه بإمكان صناع المحتوى أن يختاروا بين نوعي الإعلانات القابلة للتخطي، والإعلانات الإجبارية، وذلك على مستوى كل فيديو، أو على مستوى قناتهم بشكل عام لتوحيد الإعلانات على كافة فيديوهاتها.

وظل “يوتيوب” يختبر الإعلانات الإجبارية منذ العام الماضي على نطاق محدود من القنوات، وقد جاء عدد كبير من ردود الفعل السلبية التي ترى أن تطبيق الشكل الجديد للإعلانات، سينفر المستخدمين من المنصة الحمراء، وسيجعلهم يتجهون إلى “فيسبوك” الذي مازال محتفظًا بحيز من الحرية للمستخدمين في التعامل مع الفيديوهات.