غوغل تحذف مدونات وحسابات يوتيوب مرتبطة بإيران

أعلنت شركة غوغل، اليوم الخميس، أنها رصدت وحذفت 39 قناة على يوتيوب مرتبطة بإذاعة إيران والتي تديرها الدولة، وست مدونات على موقع بلوغر و13 حسابًا على موقع غوغل بلاس.

وأشارت الشركة، في تدوينة لها، إلى أن تحقيقاتها بشأن هذه المواضيع مستمرة وستواصل عرض ما لديها على جهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات القانونية المعنية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

وأكدت غوغل، التي تواصلت مع شركة “فاير آي” لأمن الإنترنت لتزويدها بالمعلومات، أنها رصدت وحذفت في الشهور القليلة الماضية محاولات من جانب أطراف تعمل برعاية الدولة، وفق رويترز.

وقالت فاير آي إنها تشتبه في عملية للتأثير يبدو أن مصدرها إيران تستهدف جماهير في الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وكانت فيسبوك وتويتر وألفابت قد حذفت، يوم الثلاثاء، مئات الحسابات المرتبطة بحملة دعاية إيرانية مزعومة.