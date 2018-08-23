لماذا طردت “آبل” أحد أهم تطبيقات “فيسبوك” من متجرها؟

قررت شركة “آبل” استبعاد تطبيق”Onavo”، المملوك لشركة “فيسبوك”، من متجرها الإلكتروني “آب ستور”، وذلك على خلفية تعديه على بعض قواعد الأمان والخصوصية لمستخدمي أجهزة “آبل”.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن التطبيق الذي يعد من أحد أهم تطبيقات “فيسبوك” يخالف التحديث الأخير من قواعد الحماية والخصوصية اللازم الاتساق معها للدخول والبقاء داخل الآب ستور، وأهمها أنه غير مسموح لأي تطبيق أن يجمع معلومات حول بقية التطبيقات الموجودة على هاتف المستخدم دون علمه، سواء أكان ذلك لأغراض تسويقية أو ترويجية أو إحصائية.

ويقوم تطبيق “أوناڤو” بجمع بيانات حول كل ما يقوم به المستخدم عبر هاتفه من استخدام للإنترنت وتصفح لمواقع الويب واستخدام التطبيقات المخولفة، ويقوم بتحليل تلك البيانات، والتي تنص سياسات استخدامه على أن التطبيقات لديها الحق في مشاركة تلك البيانات مع شركات الطرف الثالث والمسوقين، والذين بالتأكيد سيكون منهم “فيسبوك”.

وقد نشرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية تقريرًا، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، يؤكد أن “فيسبوك” لديه قدرة على معرفة ما تقوم به على هاتفك حتى دون أن تستخدم تطبيقه أو تحمله على هاتفك من الأساس.

وأكد التقرير أن “فيسبوك” يمتلك الشركة المطورة لتطبيقات “Onavo” والتي تتنوع بين تطبيقات للتحكم في استخدامك للإنترنت والحد من إهدار باقة الإنترنت الخاصة بك، وكذلك تطبيقات لتسهيل فتح المواقع المحجوبة في أي مكان بسهولة.

ويقول التقرير: إن هذه الإمكانيات هي التي تمكن “فيسبوك” دائمًا أن يكون سابقًا لمنافسيه بخطوات؛ لأنه قادر بشكل جيد أن يعلم طبيعة تعامل المستخدمين مع هواتفهم وأكثر التطبيقات التي يتم استخدامها وطبيعتها، ومن هنا جاء قرار الاستحواذ على تطبيق “واتساب” في وقع لمع نجمه، إلى جانب قراره العام الماضي باقتباس ميزة “ستوريز” من “سناب شات” ونسخها منه لجميع خدماته.