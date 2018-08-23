غوغل تطلق ميزة فلترة الأخبار السلبية لإسعاد الناس

أطلقت شركة “غوغل“، أمس الأربعاء، ميزةً جديدةً اختيارية، تنطوي على فلترة الأخبار السلبية؛ بهدف إسعاد المستخدمين، حيث تعمل من خلال سؤال غوغل عبر خدمتها مكبر الصوت، “أخبرني شيئًا جيدًا”، ليتم استبدال الأخبار إلى ملخصات لطيفة من قصص إيجابية عن أشخاص حول العالم، يعملون على حل مشاكل حقيقية.

وقال ريان بورك، منتج إبداعي في مختبر غوغل، إن “الميزة تُحاول عمل توازن في صناعة الإعلام، بين الأخبار غير السارة والتي تنشر بكمية كبيرة في الفترة الأخيرة، مع الأخبار السارة؛ وذلك لمُكافحة تعب الأخبار السلبية وتنشيط الجمهور”.

وأوضح بورك، لصحيفة “مترو البريطانية”، أن شركته “لا تزال تستكشف كيفية دمج المزيد من حلول الصحافة المتوازنة، لاسيما أنه في بعض الأحيان تكون الأخبار السيئة ضرورة ملحة”.