أبل تطمئن عملاءها بعد تقارير أسترالية عن اختراق أنظمتها

قالت شركة “أبل“، اليوم الجمعة، إنه لم يتم اختراق أي من بيانات العملاء وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن مراهقًا أستراليًا اعترف باختراق شبكة الكمبيوتر الرئيسية للشركة وتحميل ملفات والدخول إلى حسابات عملاء.

وذكرت صحيفة “ذي إيدج”، نقلًا عن محامي المراهق قوله في محكمة إن المراهق البالغ من العمر 16 عامًا، وهو من مدينة ملبورن بجنوب البلاد، اخترق نظام الكمبيوتر المركزي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي من منزله بإحدى الضواحي عدة مرات على مدار عام.

وقالت الصحيفة إن المراهق قام بتنزيل 90 جيجابايت من الملفات الآمنة واخترق حسابات عملاء دون الكشف عن هويته.

وذكرت “ذي إيدج” نقلًا عن وثائق المحكمة أن أبل تواصلت مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي لدى علمها بالاختراق، وأحال المكتب بعد ذلك الأمر إلى الشرطة الاسترالية الاتحادية.

وقال التقرير إن مداهمة الشرطة الاسترالية لمنزل أسرة الفتى أسفرت عن العثور على جهازي لابتوب وهاتف محمول وقرص صلب يتفقون مع تفاصيل الاختراق التي رصدتها أبل.

وذكر التقرير أن الفتى كان يتفاخر بأفعاله عبر خدمة “واتساب” للتراسل.

وقال متحدث باسم “آبل” إن موظفي أمن المعلومات بالشركة “اكتشفوا الدخول غير المصرح به واحتووه وقدموا تقريرا بالواقعة إلى (سلطات) إنفاذ القانون”، دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على تفاصيل القضية.

وقال المتحدث “نريد أن نطمئن عملاءنا بأنه لم يتم اختراق بياناتهم في أي مرحلة خلال هذه الواقعة”.

ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق لكنها قالت إن من المقرر صدور الحكم على الفتى في العاشر من سبتمبر/ أيلول.

ولا يمكن الكشف عن اسم الفتى لأنه حدث.