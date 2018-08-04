لمستخدمي إنستغرام.. احذر حركات أصابعك لهذا السبب

أصبح موقع إنستغرام من المواقع التي تتطلب الحذر خلال الاستخدام، إذ قد تخطئ أصابعك أحيانًا خلال حركتك على شاشة هاتفك، مما يؤدي إلى الضغط على زر Unfollow فتتوقف عن متابعة أحد الحسابات التي تحرص على متابعتها.

ومما قد يساعد في إلغاء المتابعة في الموقع، اختفاء الرسالة التي كانت لتحذر وتسأل المستخدم إذا كان بالفعل يرغب في القيام بذلك، ولكن تلك الرسالة اختفت دون أي سابق إنذار، والمستخدمون منزعجون.

واختفت الرسالة التنبيهية من داخل تطبيق إنستغرام؛ مع تحديث جديد وصل إلى الهواتف الذكية خلال الأيام الماضية، وفقًا لما نشره موقع ماشبل التقني.

وأشار الموقع إلى أن اختفاء الرسالة، سيتسبب في متاعب كثيرة بالنسبة للمستخدمين إذا قاموا بالضغط على زر التوقف عن متابعة أحد الحسابات دون قصد، ولن يلاحظوا ذلك إلا بعد أن يمر وقت طويل، ويكتشفون أنهم لا يشاهدون أي محتوى من هذا الحساب.

وطالب المستخدمون إدارة شركة إنستغرام بضرورة إعادة رسالة التنبيه مرة أخرى، بحيث تقيهم من هذه المشكلة، ولكن حتى الآن لم تخرج الشركة عن صمتها لتكشف عن السبب الحقيقي وراء إزالة تلك الرسالة، فيما يأمل الجميع بأن يكون الأمر مجرد مشكلة تقنية وسيعود كل شيء إلى حاله الطبيعي.

وقامت الشبكة الاجتماعية الأولى للصور بتجربة ميزة إزالة المتابعين من الحسابات العامة، وهي تُدعى Remove a Follower، وهي لم تكن متاحة من قبل لأصحاب الحسابات المفتوحة للجميع متابعة ما تنشره من محتوى، ولكن مع هذه الميزة سيتمكن أصحاب الحسابات العامة من أن يتحكمون في من يتابعهم، بحيث يتم ذلك بشكل يدوي، فيقوم المستخدم بحذف متابع واحد في المرة الواحدة، وبالتالي سيتم تقنين إمكانية مسح المتابعين في أضيق الحدود على تلك الحسابات.