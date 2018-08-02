أخيرًا.. واتساب يقدم ميزة مدفوعة

كشفت خدمة واتساب للتراسل الفوري عن ميزة جديدة موجهة لقطاع الأعمال والشركات، حيث يمكنهم استخدام خدمتها WhatsApp Business للتواصل مع عملائها والرد على استفساراتهم بشكل مجاني خلال 24 ساعة من استقبال أسئلتهم وطلباتهم، ولكن بعد انقضاء تلك المدة سيتم محاسبتهم بمقابل مادي عن كل رسالة يرسلونها إلى العميل.

تعتبر تلك الميزة المدفوعة هي الأولى من نوعها، إذ إن الخدمة الخضراء كانت تقدم إمكانية التراسل الفوري بشكل مجاني تمامًا لجميع المستخدمين، ولكن مع تزايد استخدام بعض الشركات والمشروعات الصغيرة الخدمة في إرسال عشرات الرسائل للمستخدمين وإزعاجهم بها، كان لا بد من كبح جماح هذا الاستخدام السيىء، حفاظًا على خصوصية وراحة المستخدمين، وفقًا لما نشره موقع “مترو” الإخباري.

ومع تلك الميزة، يمكن للشركات وعملائها الحفاظ على المحادثات فيما بينهم مشفرة بشكل آمن بأسلوب التشفير الطرفي End-to-End Encryption بحيث لا يمكن لأي شخص أن يرى الرسائل المتبادلة داخل المحادثة، حتى أن واتساب نفسه لا يمكنه قراءتها.

تأتي تلك الميزة كخطوة ثانية للحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على المنصة الخضراء، حيث إن الشركة قامت مؤخرًا بتحديد الحد الأقصى لإمكانية إعادة توجيه الرسائل إلى المحادثات الجماعية Forward، بحيث يكون الحد الأقصى هو 20 مجموعة.