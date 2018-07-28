“غوغل” تنافس “تريب أدفايزور” و”فيسبوك” بميزة جديدة

قررت شركة “غوغل” منافسة “فيسبوك” و”تريب أدفايزور” بإضافة قائمة الفعاليات الجارية في منطقتك المحلية لنتائج البحث.

تعرض الميزة الجديدة، التي تشبه خدمات يقدمها موقعا “تريب ادفايزور”TripAdvisor وفيسبوك، الفعاليات والمناسبات القريبة استنادًا إلى اهتماماتك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستقدم “غوغل” تفاصيل إضافية مثل الوقت والمكان وتكلفة التذاكر وتعليقات المستخدمين على الحدث، بالإضافة إلى إمكانية حفظ الحدث لزيارته في وقت آخر.

كما يمكنك أيضًا حجز التذاكر لأي من الفعاليات التي تجذب انتباهك من خلال روابط شركات مثل “ستابهب” StubHub و”تيكت ماستر” Ticketmaster، المتضمنة في صفحة نتائج البحث.

وتقول شركة “غوغل” إن خاصيتها الجديدة ستصبح متاحة لمستخدميها في الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، ولكنها لم تعلن بعد ميعاد الإطلاق العالمي للخاصية المنتظرة.

وقالت إميلي فيفر، مديرة التطوير في “غوغل”: “إذا كنت تبحث عن أنشطة لملء جدولك الصيفي، فنحن نسهل العثور على تلك الأحداث والمناسبات في البحث”.

وأضافت: “على مدار الأيام القليلة القادمة، سنضيف ميزات جديدة لنقدم لك توصيات مخصصة، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول الأحداث التي تهمك”.

وتعتبر الخاصية الجديدة توسيعًا على التحديث الذي غير طريقة ظهور الأحداث ضمن نتائج البحث، والذي تم تقديمه في يونيو الماضي.

فالبحث عن عبارات مثل “فعاليات فنية في نهاية هذا الأسبوع” على هاتفك، سترى تفاصيل خيارات مختلفة عن فعاليات قريبة من موقعك، تتضمن تفاصيل مثل العنوان والميعاد والموقع.