غوغل تطرد تطبيقات التنقيب عن العملات المشفرة من متجرها

أجرت شركة غوغل تعديلًا جذريًا في سياسات قبول التطبيقات الجديدة لدخولها متجر غوغل بلاي، حيث سترفض بعد الآن دخول أية تطبيقات مختصة بالتنقيب عن العملات المشفرة.

وعلى الرغم من هذا التعديل الجديد، فمازالت هناك العديد من تطبيقات التنقيب داخل متجر غوغل، وليس معروف مصيرها بعد، خاصة وأن غوغل في بيان رسمي قد استثنت التطبيقات الخاصة بإدارة وتنظيم عملية التنقيب عن بعد، وفقًا لما نشره موقع TNW التقني.

ويأتي قرار غوغل بعد شهر واحد من إعلان أبل لقرار مماثل ولكن أكثر صرامة، حيث حظر إمكانية استخدام التطبيقات لفكرة التنقيب كبديل لإظهار الإعلانات داخلها، كنوع من الدخل المالي غير المزعج للمستخدمين، ولكنه قوبل بموجة من الرفض من جانب عملاء iOS.

من المتوقع أن يستغرق تحقيق وتطبيق هذا القرار بعض الوقت، حيث إن الشركة قد اتخذت قرارًا مماثلًا مع الإضافات الخاصة بمتصفحها كروم عبر متجرها كروم ستور، في أبريل الماضي، واستغرق بدء التنفيذ شهرين كاملين.