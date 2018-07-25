الصين تتراجع عن منح “فيسبوك” رخصة محلية

أعلنت السلطات الصينية، رفضها منح “فيسبوك” رخصة للعمل في مدينة “هانغتشو” الصينية، وذلك بعد 24 ساعة من قرار بالموافقة على ذلك.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن “قرار الرفض الذي صدر عن الإدارة العامة للأمن الإلكتروني في بكين، جاء بعد 24 ساعة من إبداء السلطات المحلية في مقاطعة زيجيانج الصينية الموافقة الأولية على منح العملاق الأمريكي الترخيص”.

وأكدت أنّ ذلك يعد “دليلًا على تضارب القرارات بين المسؤولين الصينيين”.

وتقدم “فيسبوك” لسلطات “زيجيانج” الصينية، بطلب لترخيص إنشاء شركة وحاضنة أفكار للمشاريع الناشئة بدعم مالي قدره 30 مليون دولار، في محاولة من جانب العملاق الأمريكي الدخول إلى حدود “التنين” الصيني، المحرمة عليه منذ 2009.

وتعد الواقعة هي الثانية من نوعها في تاريخ العلاقة بين “فيسبوك” والصين، حيث تم رفض طلب الشركة بفتح مقر لها في بكين، وذلك بالتأكيد نابع من السياسات الصينية المتحفظة تجاه خصوصية المستخدمين.

وكان مارك زوكربرج، رئيس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر ومؤسّسه، أكد خلال حوار مع موقع “ريكود” الأسبوع الماضي، على أن “العلاقة بين فيسبوك والصين بحاجة للوصول بها إلى منطقة وسط تتوافق مع سياسات وأهداف الشركة، وكذلك تتفق مع قواعد، وسياسات الخصوصية لدى السلطات الصينية، وحتى يتم ذلك لن تكون هناك علاقة طيبة بين الطرفين”.