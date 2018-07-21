“فيسبوك” توقف مهام “كريمسون هيكساغون” بعد اطلاعها على تريليون محادثة خاصة

أعلنت شركة فيسبوك، أمس الجمعة، أنها ستعلق مهام شركة كريمسون هيكساغون للتحليلات التي تتخذ من بوسطن مقرًا لها، بينما تحقق في جمعها ومشاركتها لبيانات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.

وواجهت الشركة العملاقة تدقيقًا متزايدًا حول استخدام الأطراف الثلاثة لبياناتها منذ فضيحة كامبريدج أناليتيكا في آذار/مارس الماضي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تزايدت المخاوف بعد اكتشاف منظمة غير ربحية روسية لها علاقات مع الكرملين، بين عملاء شركة “كريمسون هيكساغون” التي تجمع بيانات مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء دراسات تحليلية للسوق.

وبدأت شركة فيسبوك التحقيق في ادعاءات تشير إلى أن “كريمسون هيكساغون” حصلت على تريليون رسالة خاصة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بطرق غير شرعية.

وقالت نائبة رئيس شراكات المنتج في فيسبوك، إيمي اركيبونغ: “نحن لا نسمح لمطوري أدوات المراقبة باستخدام معلومات من فيسبوك وإنستغرام، ونحن نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، وقد علَّقنا هذه التطبيقات أثناء التحقيق في الأمر”.

وقالت فيسبوك، أمس الجمعة، إن “كريمسون هيكساغون” تتعاون مع التحقيقات التي أجرتها، والتي لم تجد دليلًا حتى الآن على أن الشركة حصلت على معلومات فيسبوك أو إنستغرام بشكل غير لائق.

وتقول شركة كريمسون هيكساغون على موقعها الإلكتروني إنها تستطيع الوصول إلى أكثر من تريليون من محادثات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات والمقالات.

وفي مدونته ، قال كبير مسؤولي تكنولوجيا كريمسون هيكساغون، كريس بينغهام، إن الشركة “تلتزم تمامًا” بقواعد المواقع الاجتماعية، بما في ذلك تويتر وفيسبوك، والتي تم فرضها لتقييد قدرة شركات الطرف الثالث على استخدام بياناتها.

وأوضح أن الشركة تجمع بيانات مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور فقط، مقارنًا نشاط شركته بشركة كامبريدج أناليتيكا التي استخدمت البيانات الخاصة.

وكتب: “يستخدم عملاؤنا تحليلات البيانات لفهم اتجاهات وتفضيلات المستهلكين على نطاق واسع، والكيانات الحكومية تستخدم منصتنا للأسباب نفسها، والتي تتمثل في فهم واسع النطاق لإدراك الجمهور وتفضيلاته ومشاعره حول الأمور التي تهمه”.