تعاون بين “عمالقة الإنترنت” لتوفير ميزة مهمة للمستخدمين.. تعرف عليها

أعلن تحالف Data Transfer Project، مايكروسوفت وغوغل وفيسبوك وتويتر، عن تحضير مجموعة من الأدوات التي ستتيح للمستخدمين تمرير بياناتهم الشخصية والمعلومات المرتبطة بحساباتهم على خدمات تلك الشركات وبين التطبيقات الأخرى.

ويأتي التعاون بين ما يعرف بـ”عمالقة السوق التقنية”، لتسهيل التنقل بالمعلومات بين التطبيقات المختلفة.

وستسمح تلك الأدوات الجديدة للمستخدمين باختيار تطبيقات جديدة بحسب تفضيلاتهم والمزايا المختلفة التي تقدمها، دون التفكير في مدى إمكانية نقل البيانات الشخصية الخاصة بهم من تطبيقاتهم الحالية.

وواجهت شركة “فيسبوك” انتقادات بذات الخصوص، إذ اكتشف المستخدمون بأن البيانات التي يقومون بتحميلها من حساباتهم لا تحتوي إيميلات أصدقائهم، وبالتالي يصعب عليهم الخروج من فيسبوك لأنهم لن يتمكنوا من البحث عنهم خارجه.

وتتضمن البيانات التي سيمكن التنقل بها من خلال الأدوات الجديدة، التي لم تخرج للنور بعد، الصور والبيانات الشخصية والملفات المختلفة وقائمة جهات الاتصال.