“مايكروسوفت” تكشف عن ميزة طال انتظارها في خدمة “سكايب”

بعد انتظار طال طويلًا، كشفت شركة “مايكروسوفت” عن اقتراب وصول ميزة جديدة، إلى خدمتها للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمصورة عبر “سكايب”، وهي تسجيل المكالمات، التي كانت متاحة من قبل عبر تطبيقات خارجية.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم، أن يسجل مكالمات الفيديو بكل ما يتم فيها من عرض لصور أو فيديوهات أو أي محتوى آخر، بحيث يمكنه الوصول إلى التسجيلات عبر حسابه من خلال أي جهاز آخر، سواء كان يعمل بنظام تشغيل “ويندوز أو ماك أو ليونكس أو أندرويد أو iOS”، فهي ميزة تخزن التسجيلات من خلال مساحات تخزين سحابية.

وكانت هذه الميزة متوفرة منذ 15 عامًا لحين إطلاق خدمة سكايب للعالم عبر تطبيقات خارجية، ولكن مع التحديث الجديد سيتمكن المستخدمون من تسجيل المكالمات بسهولة.

وتأتي هذه الميزة الجديدة ضمن عدد من المزايا المتنوعة التي ستصل إلى الخدمة خلال هذا العام، على أن تبدأ في الوصول بنهاية يوليو/تموز الجاري.