بالفيديو والصور.. تصميم طائرة بثلاثة مقاعد سرعتها 300 ميل في الساعة

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين، عن تعاون مجموعة من الشركات البريطانية الرائدة في عالم الطيران والتكنولوجيا، لصنع طائرة بثلاثة مقاعد، حيث تحمل الطيار واثنين من الركاب فقط، ويمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 300 ميل/ ساعة.

وسيتم بناء الطائرة من مركبات الكربون الخفيف، مع توربينات غازية هجينة “خضراء” لتشغيل 3 مراوح، حيث يمكنها الإقلاع بشكل عمودي، فيما سيتم تصميم مقدمة الطائرة بشكل مخروطي؛ لإعطاء الركاب مشهدًا قريبًا من جميع النواحي.

ويعمل على تنفيذ المشروع كلًا من شركة “أستون مارتن” لصناعة المركبات، ومجموعة “رولزرويس” لأنظمة الطاقة، وشركة “كرانفيلد ايروسبيس سولوشن” لصناعة أدوات الطيران، وجامعة “كرانفيلد” البريطانية للتكنولوجيا والهندسة التطبيقية، مع دعم من الحكومة، وذلك بميزانية قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني، حيث من المقرر أن تستغرق مدة صناعتها 5 سنوات.