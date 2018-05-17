كيف تحصل على نسخة من البيانات التي جمعتها عنك “أبل”؟

تسعى جميع الشركات التقنية نحو جمع العديد من البيانات حول مستخدمي خدماتها وتطبيقاتها ومواقعها وأجهزتها الإلكترونية؛ كي تتمكن من تقديم خدماتها لك وتحسن تجربتك معها، لكن كثيرين يرغبون في أن يحصلوا على جميع البيانات التي عرفتها عنهم تلك الشركات.

ولتحافظ على جميع بياناتك وخصوصيتها، جعلت شركة “أبل” إجراءات حصولك على البيانات التي تعرفها عنك من استخدام أجهزتها وخدماتها” معقدة بعض الشيء، وتسير كالتالي:

أولًا: قم بالدخول إلى صفحة الأسئلة الخاصة بالخصوصية على موقع أبل الرسمي.

ثانيًا: قم باختيار سؤال متعلق بالخصوصية من القائمة.

ثالثًا: قم بملء الوثيقة الإلكترونية بمعلوماتك الشخصية.

رابعًا: أضف بعض الجمل التي تشرح فيها رغبتك في الحصول على المعلومات التي تجمعها أبل عنك.

خامسًا: قم بالإرسال وانتظر رد الشركة.

سادسًا: ستقوم الشركة بإعادة مراسلتك على بريدك الإلكتروني، وتطلب منك بعض البيانات لتتأكد من هويتك مثل اسمك بالكامل واسم المستخدم الخاص بحسابك، ورقم التسلسل الخاص بجهازك ورقم هاتفك واسم الشارع.

سابعًا: عليك الآن الانتظار حتى تستقبل من الشركة الإيميل الذي يحمل رابطًا لتحميل ملف يحتوي كافة بياناتك، من خلال كلمة مرور واسم مستخدم مخصص لك فقط للتحميل.