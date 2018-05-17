“يوتيوب” تطلق خدمتها الموسيقية.. هل تدفع من أجلها؟

كشفت شركة “غوغل” عن خدمة موسيقية جديدة YouTube Music والتي تقدم للمستخدمين مجموعة كبيرة من الألبومات والأغاني في مكان واحد على تطبيق للموبايل وللويب، في هيئة خدمة مجانية وأخرى مدفوعة.

وتقدم الخدمة الجديدة للمستخدمين مكتبة واسعة من الأغاني والمقاطع الموسيقية بشكل مجاني، ولكن سيتخللها بالتأكيد الإعلانات، في حين أن المستخدم إذا اشترك في خدمة مدفوعة باشتراك شهري 9.99 أو كان مشاركًا في خدمة Google Play Music، بالتأكيد ستكون خالية تمامًا من أي إعلانات.

وتتيح الخدمة للمستخدمين اقتراحات عديدة للموسيقى والمقاطع الغنائية التي تلائم ذوقهم وعاداتهم السمعية، وكذلك المقاطع السابقة التي استمعوا إليها، بالإضافة إلى مكانها الجغرافي.

المنصة الجديدة ستنطلق بحلول الـ22 من أيار/مايو الجاري، في أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، كما ستكون متاحة فيما بعد عالميًا خلال الفترة التالية لتاريخ الإطلاق.

وستنافس “يوتيوب ميوزك” مختلف المنصات الموسيقية مثل أبل نيوز وساوند كلاود وسبوتيفاي، بل وخدمتها الخاصة الموسيقية Google Play Music، والتي كانت التوقعات تقول إن غوغل ستتخلى عنها في مقابل خدمة موسيقية جديدة من يوتيوب، الذي يمتلك أكبر مكتبة موسيقية من الفيديوهات على الإنترنت، بينما منافسيها أصبحوا رائدين في مجال الخدمات الموسيقية.