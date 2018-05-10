“أوبر” تعكف على ابتكار نظام مروري للسيارات الطائرة (صورة)

بعد ساعات من الكشف عن تصميم سيارتها الطائرة، تتخذ شركة “أوبر” خطوة أخرى نحو مستقبل النقل مع وكالة “ناسا”.

ووقّعت الشركة اتفاقية فضائية ثانية مع وكالة الفضاء الدولية هذا الشهر لاستكشاف سبل تنفيذ شبكة سفر جوية آمنة فوق المدن المزدحمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستستخدم “ناسا” نماذج حاسوبية وعمليات محاكاة لتقييم كيف يمكن أن يتناسب تاكسي أوبر الطائر مع الحياة في المدينة.

وتخطط “أوبر” لإطلاق خدمتها الجوية “أوبر أير” في عام 2020، لتبدأ رحلاتها بطيارين قبل أن تصبح ذاتية القيادة خلال عقد من الزمن.

وقال جايون شين المدير المساعد لمديرية البحث والمهمة في ناسا إن “التنقل الجوي في المناطق الحضرية، يمكن أن يُحدث ثورة في الطريقة التي يتحرك بها الناس والبضائع في مدننا ويغير نمط حياتنا بشكل جذري مثلما حدث مع الهواتف الذكية”.

وبموجب الاتفاق الأخير، ستقوم ناسا بمحاكاة مختلف سيناريوهات الطائرات الصغيرة، بما في ذلك درون توصيل الطلبات والسيارات الطائرة مثل التي تطورها أوبر.

وستمد شركة أوبر الوكالة ببياناتها التي ستحقق منها في منشأة الأبحاث في مطار “دالاس فورت وورث” الدولي، كما ستقيم عمليات المحاكاة إمكانية مرور سيارة طائرة تحمل مسافرين عبر المجال الجوي للمطار أثناء ذروة الحركة الجوية.

وسيتم بعد ذلك استخدام هذه المحاكاة لتحديد مشكلات السلامة في البيئات المزدحمة، مثل المجال الجوي فوق المدن، وإنشاء نظام مروري آمن للسيارات الطائرة.