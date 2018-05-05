تعرف على 7 توقعات قبل مؤتمر غوغل للمطورين 2018‏ ‎

تنطلق فعاليات مؤتمر غوغل للمطورين هذا العام في الثامن من مايو/ آيار الجاري، والمنتظر أن تكشف فيه الشركة عن العديد من التحديثات الجديدة في خدماتها، وكذلك جهودها في مجالات الذكاء الاصطناعي ونظام تشغيلها للأجهزة الذكية أندرويد، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة لمساعدها الشخصي الذكي Assistant.

ونضع الآن بين يديك بعض التوقعات، التي نرى أن غوغل ستطرحها خلال مؤتمرها هذا العام، لتروي بها فضول المطورين وتجذبهم إلى مناخ خدماتها ومنصاتها المختلفة.

أندرويد P

أطلقت شركة غوغل بالفعل النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيلها Android P، الذي لاحظنا أنه يركز وبشكل كبير على العديد من المزايا الخاصة بتصميم واجهة الاستخدام، والجوانب البصرية لنظام التشغيل، إذ سعت الشركة نحو تطوير نظام تشغيلها، لكي يتوافق مع تصميمات الشاشة المختلفة مثل الشاشات المزدوجة كهاتف ZTE Axon M، وكذلك الهواتف التي تحمل النوتش notch، بحيث تكون أشبه بتصميم آيفون x الذي اقتبسته العديد من هواتف اندرويد الفترة الماضية.

إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع، وفقًا لبعض التقارير، أن يحمل الإصدار الجديد تجربة أقرب في الاستخدام لما يقدمه هاتف أبل آيفون x.

منتجات الذكاء الاصطناعي

من المتوقع والمنطقي، أن تستعرض غوغل العديد من قدراتها في عالم الذكاء الاصطناعي، فالشركة لديها عشرات الخدمات والتطبيقات، التي تعتمد في أساسها على الشبكات العصبية وتدريبها، كي تتمكن من مساعدة المستخدمين لإتمام العمليات والمهام بشكل ذكي وسريع، فمثلاً خدمة Google Lens، تفيد في التعرف على العناصر والأماكن من خلال البحث عبر عدسة كاميرا هاتفك فيما حولك، وكذلك الترجمة بشكل أكثر بشرية من خلال خدمة غوغل الترجمة Google Translate، بالإضافة إلى منصة TwnsorFlow، لتدريب الشبكات العصبية وكذلك شرائح معالجة البيانات Tensor Processing Unit.

غوغل أسيستانت

يعد مساعد غوغل الشخصي Assistant أحد اوراق الشركة الرابحة، التي تنافس بها عمالقة سوق المساعدين الأذكياء، مثل أمازون أليكسا وأبل سيري ومايكروسوفت كورتانا، إذ لم تملّ الشركة أبدًا من عمليات البحث والتطوير، لجعل مساعدها الأقوى والأوسع انتشارًا على هواتف أندرويد وآيفون، وكذلك أجهزتها المنزلية Google Home، بالإضافة إلى تحديثاتها المستمرة في مجال فهم اللغات البشرية الطبيعية بما يمكن أن يتفاعل المستخدم معها بلغته ومصطلحاته الطبيعية.

خدمات غوغل

كالعادة، ستخطف العديد من التحديثات لخدمات غوغل أنظار المستخدمين، بإدخال مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في Google Lens وكذلك التحديث الشامل المنتظر لخدمة Google News، التي يُتوقع أن يتم داخلها دمج خدمة Newsstand الإخبارية، مع تطوير المحتوى بشكل يظهر المزيد من المحتوى المصور من يوتيوب، بالإضافة إلى تطوير سرعة عرض المحتوى، من خلال التطبيق ميزة غوغل الصفحات السريعة AMP.

خدمات لعشاق الألعاب

محاولات غوغل لدخول عالم الألعاب لا تنقطع، إذ تشير التقارير إلى أن الشركة قد تطلق خلال مؤتمرها هذا العام، شبكة اجتماعية تجمع عشاق الألعاب وتحمل اسم Arcade، وذلك بالتعاون مع المطور الشاب رائد الأعمال مايكل سايمان، الذي بدأ مشواره بكونه أصغر مطور داخل فيس بوك في عمر 17 سنة، وتوضح التوقعات أن الشركة تطور خدمة Yeti الألعاب المعتمدة على أجهزتها للبث Chromecast.

تغيير جذري في التصميم

لمعت أضواء بعيدة باتجاه غوغل نحو تغيير لغتها الخاصة بتصميم خدماتها وتطبيقاتها Material Design، التي كشفت عنها منذ 4 سنوات، ولكن مؤخرًا العديد من الوقائع عكست ما اصطلح على تسميته Material Design Refresh، إذ أطلقت الشركة تحديثًا جذريًا في تصميم خدمتها البريدية جيميل، إلى جانب تسريب تحديث جديد لتصميم متصفحها كروم، وبعض التسريبات الخاصة بتغيير عام في تصميم المتصفح، ومتوقع أن تصل في سبتمبر المقبل، كل ذلك يؤكد أن غوغل في طريقها إلى إطلاق ثورة في عالم تصميم عالمها، من خدمات وتطبيقات ومواقع ويب تعيش لخمس سنوات جديدة.

نظام WearOS

اعتاد المطورون، أن تشهد ساعات وأساور العالم الذكية العاملة بنظام تشغيل أندرويد تحديثات لنظام تشغيلها، الذي يحمل اسم WearOS، فقد حصل على تحديثات تجريبية خاصة بعمر البطارية، وكذلك تحديثات متعلقة باستخدام مساعد غوغل الشخصي أسيستانت لإتمام المزيد من المهام.