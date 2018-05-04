بعد إعلان اختراقه.. “تويتر” يتعطل تاركًا حسابات المستخدمين في خطر (صورة)

بعد ساعات قليلة من اعتراف شركة “تويتر” باختراقها وتسريب عدد غير محدد من كلمات مرور المستخدمين، اكتشف مئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم الآن أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموقع أو فتح حساباتهم لتغييرها.

فعند محاولة فتح “تويتر”، يستقبل المستخدم شاشة زرقاء تنبه بوجود عطل وتقول: “حدث خطأ ما من الناحية الفنية”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تراكمت مئات التقارير في الساعات الأخيرة من بلدان متعددة حول العالم عن مواجهة هذا العطل، الذي ترك حسابات المستخدمين في خطر.

وتعرض مستخدمو “تويتر” في سواحل الولايات المتحدة الشرقية والغربية، واليابان، والمملكة المتحدة، والمكسيك لأشد الأضرار حتى الآن، ولكن أنباء الأعطال لا تزال مستمرة في الظهور في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن المشكلة تتركز على موقع الويب العادي، حيث يقول 72٪ من المستخدمين، إنهم لم يتمكنوا من فتح الحسابات من خلاله.

كما أبلغ 17٪ آخرين عن مشكلات في تطبيق الأندرويد، بينما أبلغ 10٪ عن مشكلات في تطبيق iOS.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن “تويتر”، أن حسابات مستخدميه البالغ عددهم أكثر من 330 مليون مستخدم في خطر، بعد اكتشاف خطأ تسبب في تخزين كلمات مرورهم بدون تشفير، مما قد يكون قد أدى إلى تسريبها.

ورغم إعلان الشركة أنها أصلحت الخطأ، إلا أنها لا تزال تنصح بتغيير كلمات المرور، تحسبًا لتسريبها قبل إصلاح المشكلة.