شركات الاتصال الإيرانية ترفع الحظر عن “تلغرام”

تمكن الإيرانيون، مساء الأربعاء، من الوصول إلى تطبيق “تلغرام” دون استخدام برامج تجاوز الحظر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن “شبكات الاتصالات الخلوية الثلاث (همراه أول، وإيرانسل، ورايتل) رفعت الحظر عن تطبيق تلغرام وسمحت لمستخدميها الوصول إلى التطبيق دون برامج تجاوز الحظر”.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية، أمرت الإثنين الماضي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع شبكات الاتصال والإنترنت في عموم البلاد، بتنفيذ قرار حجب “تلغرام” بذريعة “استهدافه للأمن القومي والسماح للجماعات المعارضة بنشر رسائل تحرض على العنف والإرهاب”.

ويستخدم نحو 45 مليون إيراني تطبيق تلغرام، إذ يعد من برامج التواصل الأكثر شعبية في البلاد، كما لعب هذا التطبيق دورًا مهمًا في تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها نحو 100 مدينة إيرانية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي أحدث خلاف بين حكومة الرئيس حسن روحاني، والسلطة القضائية، أعلنت الحكومة الثلاثاء، معارضتها قرار حجب تطبيق “تلغرام”، مشددة على أهمية وصول الإيرانيين لشبكة الإنترنت واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها “أهم الأمثلة على حقوق المواطنة التي تبنتها الحكومة منذ تشكيلها العام الماضي”.

وأكدت حكومة روحاني، في بيان، رفضها “لأي عرقلة أو احتكار في مجال شبكات التواصل الاجتماعية، ورفضها انتهاك خصوصيات المستخدمين من قبل السلطات القضائية والأمنية”.

وأعربت الحكومة في بيانها عن “أسفها للقرار المتسرع من قبل السلطات القضائية الذي أدى لإيجاد خلل في شبكة الإنترنت وضرب المصالح العامة للمواطنين”.