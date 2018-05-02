ابتكار يُحوّل العيون البشرية إلى عيون “سوبرمان” (فيديو وصور)

طوّر باحثون من جامعة “سانت أندروز” في اسكتلندا، عدسات لاصقة يُمكن وضعها على قزحية العين البشرية، لإصدار إشعاعات، على غرار الوميض المنبعث من أعين الشخصية الخيالية “سوبرمان”، وذلك في حدث وصفوه بالجديد في عالم أشعة الليزر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه بعد وضع العدسات الرقيقة في العين، ينجم عنها شعاع أخضر، حيث يصل امتداده على طول مستوى البصر من العين.

من جانبه، أكد الباحث مالت غيزر، للصحيفة البريطانية، أن العدسات آمنة ولا تتلف العين عند ارتدائها، حيث إن كثافة الليزر منخفضة جدًا، مبينًا إمكانية استخدامها في الكشف الطبي، وفي فحص العملات النقدية وتحديد المزيفة منها.