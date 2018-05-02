10 خدمات جديدة أعلنتها “فيسبوك” في مؤتمرها للمطورين

انطلقت فعاليات مؤتمر “فيسبوك” للمطورين السنوي “”F8 2018، حيث شهد اليوم الأول الكشف عن العديد من المزايا الجديدة للمطورين والمستخدمين، والتي حاول من خلالها “فيسبوك” أن يجذب الانتباه بعيداً عن مشكلاته مع خصوصية بيانات مستخدميه وأزمة “كامبريدج أناليتكا”.

وإليكم 10 خدمات جديدة أطلقها “فيسبوك” خلال اليوم الأول من المؤتمر:

خدمة مواعدة

كشف “فيسبوك” عن ميزة جديدة سيقدمها وهي خاصة بالمواعدة والتي تسمح للمستخدم أن يقابل شخصيات جديدة ويتعرف عليهم، مختلفين عن أصدقائه، بحيث يتمكن من توسيع علاقاته وتتوطد صلته بالشبكة الاجتماعية، ويخرج من العالم الافتراضي بعلاقات حقيقية في الواقع.

وقد أوضح “فيسبوك” أن الميزة الجديدة ستحاول تحقيق التوافق بين المستخدمين على أساس اهتماماتهم وطريقة استخدامهم للشبكة، وسيتم التواصل بينهم في مكان منفصل مختلف عن الماسنجر.

ميزة Clear History

وكشفت الشركة عن ميزة تتيح للمستخدم مسح البيانات والمعلومات التي تخزنها مواقع الويب والخدمات الإلكترونية عن استخدامه لها، وتقوم بتسليمها لـ “فيسبوك”، بسبب انتشار أزرار “اللايك” والمشاركة داخل تلك المواقع والخدمات، بحيث لا يتمكن “فيسبوك” من ربط تلك البيانات بحساب المستخدم الشخصي، وبالتالي يتم تخزينها لدى “فيسبوك” في صورة معلومات غير مميزة بشخصه، ولكنها ستكون مخزنة بشكل مُجهّل دون هوية.

تحديثات إنستغرام

بعد طول انتظار، خرجت ميزة مكالمات الفيديو على انستغرام إلى النور بحيث يمكن لأي شخصين أو أكثر أن يقوموا بإجراء مكالمات فيديو بينهم، وستكون علامة إجراء المكالمة بجانب علامة الرسائل المباشرة DM.

بالإضافة لذلك، فإن التطبيق حصل على تحديث لميزة “Explore” والتي أصبحت أكثر تنظيمًا وترتيبًا في صورة تبويبات بحسب الاهتمامات والموضوعات.

كما طورت الخدمة أداة فلترة جديدة تساعد المستخدمين على تصفية التعليقات من أي تعليق مسيء لهم.

استقبال طلبات قبول التطبيقات

بعد أزمة “كامبريدج أناليتكا” كان “فيسبوك” قد أوقف تمامًا عملية قبول التطبيقات التي تستخدم واجهة “فيسبوك” البرمجية، ولكن في المؤتمر أعلن مارك زوكربرج، مؤسس ومدير “فيسبوك”، إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى.

طرح نظارة Oculus Go بالأسواق

أعلنت الشركة عن طرح نظارتها للواقع الافتراضي الجديدة “Oculus Go” في الأسواق بسعر 199 دولارًا للإصدار ذي السعة التخزينية 32 غيغابايت، و249 دولارًا لإصدار الـ64 غيغابايت، والنظارة الجديدة مميزة بأنها مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى استخدام هاتف أو جهاز كمبيوتر، حيث إنها تقوم بعملية المعالجة الجرافيكس اعتمادًا على معالجها الداخلي الخاص بها.

تطوير الماسنجر

أعلن “فيسبوك” عن تبسيط تصميم الماسنجر بشكل كبير من خلال التخلص من جميع التفاصيل التي لا حاجة لها، حيث سيتم وضع أزرار التصوير وتسجيل الفيديو وانشاء رسالة جديدة أعلى يمين الشاشة، وأسفلها سيكون هناك مستطيل البحث، وبعد ذلك ستحتل الرسائل قلب التصميم، وفي نهاية الشاشة ستأتي 3 أزرار ثابتة، وهي قائمة الرسائل ومجموعات المحادثات الجماعية وقائمة الحسابات الآلية المحادثات “Chat boots”.

كما أعلن عن تقديم ميزة الترجمة داخل الشات، وستبدأ بين اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

صور ثلاثية الأبعاد

يحاول “فيسبوك” إغراء المستخدمين بالبقاء لفترة أطول داخل التطبيق وعلى الموقع من خلال تطوير شكل عرض الصور بحيث تصبح مجسمة بشكل أكبر وأقرب إلى ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى جذب المستخدمين إلى الواقع الافتراضي، بحيث إنه سيقوم بعرض ذكريات المستخدمين من صور وفيديوهات داخل بيئات افتراضية يتجولون فيها.

مكالمات فيديو وستيكرز على واتس اب

حقق “واتس اب” نجاحًا مبهرًا عبر ميزة ستوريز، حيث وصل عدد مستخدميه اليوميين إلى 450 مليون مستخدم، وهو أكثر من ضعف عدد مستخدمي تطبيق سناب شات بالكامل، والذين يبلغ عددهم 167 مليون مستخدم.

كما أضاف “واتس اب” ميزة مكالمات الفيديو بين أربع أشخاص بحد أقصى، بالإضافة إلى وصول ميزة “الستيكرز”.

الستوريز

أطلق “فيسبوك” تحديثًا جديدًا لميزة “ستوريز” على تطبيقه الأساسي وانستغرام وهي تتيح للمستخدمين أن يقوموا بمشاركة محتوى من خدمات أخرى مثل “ساوند كلاود وسبوتيفاي” وكذلك كاميرات “جو برو”.

كما أتاح “فيسبوك” على إنستغرام للمؤثرين والشركات أن يقوموا بتصميم وإطلاق فلاترهم الخاصة للتصوير، كي يزيدوا من تفاعل المستخدمين معهم.

تلفزيون أوكيلوس

أطلق “فيسبوك” خدمة “Oculus Tv” والتي تسمح لك بأن تشاهد محتوى متنوعًا داخل نظارتها الجديدة “أوكيلوس جو”، بالإضافة إلى منصة الفيديوهات الخاصة بفيسبوك “Watch”.