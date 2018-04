تعطل خدمة تيليغرام حول العالم.. والشركة تعتذر

تعرضت خدمة التراسل الفوري “تيليغرام” telegram لعطل فني أدى لانقطاع الخدمة في كافة أنحاء العالم وفق ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرت الشركة المسؤولة عن التطبيق بوجود المشكلة التقنية مؤكدة أنها بصدد إصلاح الخلل، مقدمة اعتذارها لكافة عملائها من مستخدمي التطبيق.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” معقبة: “جاري إصلاح بعد خلل خارج عن الإرادة في منطقة أمستردام، ما أثر على العديد من الخدمات.

وأضافت: “مستخدمو تيليغرام في أوروبا والشرق الأوسط وروسيا حاليًا غير قادرين على الاتصال عبر البرنامج، نحن نعتذر وسنطلعكم على التحديثات”.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV

— Telegram Messenger (@telegram) April 29, 2018