تعطل خدمة تيليغرام حول العالم.. والشركة تعتذر

تعطل خدمة تيليغرام حول العالم.. والشركة تعتذر

المصدر: إرم نيوز

تعرضت خدمة التراسل الفوري “تيليغرام” telegram لعطل فني أدى لانقطاع الخدمة في كافة أنحاء العالم وفق ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرت الشركة المسؤولة عن التطبيق بوجود المشكلة التقنية مؤكدة أنها بصدد إصلاح الخلل، مقدمة اعتذارها لكافة عملائها من مستخدمي التطبيق.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” معقبة: “جاري إصلاح بعد خلل خارج عن الإرادة في منطقة أمستردام، ما أثر على العديد من الخدمات.

وأضافت: “مستخدمو تيليغرام في أوروبا والشرق الأوسط وروسيا حاليًا غير قادرين على الاتصال عبر البرنامج، نحن نعتذر وسنطلعكم على التحديثات”.

من جهته، قال بافيل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام” في تغريدة عبر “تويتر” موضحاً أسباب المشكلة التقنية: “قد يسبب ارتفاع درجة الحرارة المفرط في إحدى مجموعات خوادم telegram بعض مشكلات الاتصال للمستخدمين الأوروبيين خلال الساعات القليلة القادمة. نعتذر عن الإزعاج – يتم حل المشكلة.

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