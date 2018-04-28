كيف تميز الأخبار المزيفة على “فيسبوك”؟ (صورة)

كشف موقع “فيسبوك” عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة، كي يتمكّن من تمييز الأخبار الكاذبة على منصته الاجتماعية، بالإضافة إلى الشائعات.

وجاءت التحديثات الجديدة لتركز بشكل أكبر على شكل وطبيعة ومعدل ظهور تلك الأخبار المزيفة، حيث إن أحدها يعتمد على تقليل المساحة التي تحتلها الأخبار الكاذبة على المنصة، إذ إن مساحة الصورة في الأخبار الحقيقية تكون أكبر 10 مرات من حجمها في الأخبار المزيفة، وكذلك حجم خط كتابة عنوان الخبر.

ويحدث ذلك بناء على بلاغات المستخدمين، وشركاء “فيسبوك” من مؤسسات التأكد من صحة المعلومات والأخبار المتداولة على المنصة، وما يلتقطه نظام التعرف الأوتوماتيكي على الشائعات الذي يستخدمه “فيسبوك”.

ويعتمد “فيسبوك” على 5 آليات لتحجيم الأخبار المزيفة من الانتشار، ففي المقام الأول يتم حرمان أي شخص بهوية مزيفة أو غير حقيقية أو غير موثقة من إنشاء حساب على المنصة، كما أصبح إنشاء الصفحات الترويجية صعبًا على الكيانات غير الموثوق بها، إلى جانب وضع عوائق أمام إمكانياتهم لعمل إعلانات ممولة، كما أصبح من السهل إيجاد والتقاط وتتبع المحتوى المصور والمكتوب المزيف والمضلل.