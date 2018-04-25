تعرف على مزايا Gmail الجديدة (فيديو) 

مزايا السرية والحماية

إلى جانب ذلك، فإن المرسل يمكنه أن يفعّل ميزة تأكيد الهوية بخطوتين 2FA، بحيث إن المرسل إليه، عليه تأكيد هويته عبر إدخال كود يتم إرساله إلى رقم هاتفه، كي يتمكن من فتح الرسالة المرسلة إليه، وبالتالي يكون المرسل متأكد من أن المرسل إليه فقط، هو من تمكن من فتح رسالته والاطلاع على محتواها.

باعتبار أن قطاع الأعمال يعتمد على البريد الإلكتروني بصفته طريقة رئيسة لتبادل البيانات والوثائق المهمة والسرية، يقدم التحديث الجديد مجموعة من المزايا التي تحافظ على سرية الرسائل البريدية التي تتضمن معلومات حساسة، التي تتجمع تحت وضع Confidential Mode أو الوضع السري لإرسال الرسائل، والذي يتيح للمرسل أن يحظر إمكانية طباعة أو نسخ أو إعادة توجيه رسالته الإلكترونية بعد أن يستلمها المرسل إليه في صورة رابط إلكتروني، يحمل المرسل إليه إلى المحتوى المطلوب منه الاطلاع عليه، وبعد مرور مدة زمنية معينة يحددها المرسل يفقد هذا الرابط قدرته على الوصول إلى المحتوى، وبالتالي يظل محميًا بشكل كامل.

بالإضافة إلى المزايا السرية، فإن التحديث الجديد يحمل العديد من الإشعارات القوية الواضحة، التي تنبه المستخدم إلى أي خطر أو تهديد متوقع من جانب رسالة بريدية مشكوك في مدى ثقة مصدرها، وذلك بالاعتماد على نظام ذكي يقوم بفحص ومسح محتوى وتفاصيل الرسائل الإلكترونية التي يستقبلها المستخدمون بحيث لا يقعوا ضحية لحملات الرسائل المزعجة.

مزايا الإنتاجية

يتيح التحديث الجديد لك العديد من المزايا التي تستطيع الاستمتاع بها من الصفحة الرئيسة لصندوق الوارد في بريدك الإلكتروني Inbox، فإذا وقفت بمؤشر الماوس على أحد الإيميلات، ستظهر لك العديد من الخيارات مثل مسح وأرشفة، وتم قراءتها، وكذلك ميزة مهمة جدًا وجديدة وهي الإيقاف المؤقت Snoozing، التي تتيح لك إمكانية تأجيل قراءة الرسالة إلى وقت آخر، تحدده بحيث يقوم الموقع بتذكيرك في الموعد المحدد.

وبعد أن كنت في حاجة لفتح أي رسالة لتتعرف على الملفات المرفقة بها، لتقوم بتحميلها والتعامل معها والاطلاع عليها، الآن يمكنك فعل كل ذلك من الشاشة الرئيسية لصندوق الوارد، إذ الرسالة تظهر أسفل عنوانها مرفقاتها جاهزة للتحميل مباشرة، بمجرد المرور عليها بمؤشر الماوس.

كما أن هناك ميزة التذكير بالرد أو المتابعة Nudging، فبريدك الإلكتروني على موقع الويب يفحص محتوى إيميلاتك، بحيث إذا كان أحدها يجب الرد عليه قبل مرور 5 أيام، على سبيل المثال، فإن هذه الرسالة تظهر لك في قمة رسائل بريدك الوارد، وبجوارها رسالة تذكير تخبرك بأنه قد تبقى لديك يومين للرد قبل الموعد المحدد، وهكذا.

كما أن هناك ميزة الردود الذكية Smart Reply التي تقوم بتحليل محتوى رسائلك الواردة وتقترح عليك ردود مناسبة جاهزة يمكنك الاختيار من بينها للرد مباشرة دون الحاجة إلى تحمل عناء الكتابة.

وقد حاولت غوغل في التصميم أن تستغل المساحة الجانبية، على يمين تواجد الرسائل داخل صندوق الوارد، لتقدم لك المزيد من البيانات والمعلومات، فعلى الجانب الأيمن ستجد معلومات حول الحسابات الخاصة بخدمات غوغل المختلفة مثل Keep وTasks وCalendar، وبالتالي من هناك يمكنك متابعة كل ما لديك من مواعيد على مدار اليوم أو لفترة مقبلة، وكذلك كافة ما ترغب في تذكره من مواعيد ومهام عليك القيام بها.