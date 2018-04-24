تعرف على القائمة الكاملة للمحظورات على “فيسبوك”

نشرت شركة “فيسبوك” القائمة الكاملة بجميع أنواع المحتوى المحظور تداوله على منصتها الاجتماعية، وذلك خلال نشرها سياساتها الخاصة بحذف المحتوى المخالف على المنصة، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بنشر مثل تلك السياسات، وذلك خلال 27 صفحة عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقًا لما نشره موقع “بلومبرغ” الإخباري، فإن قواعد “فيسبوك” للتعامل مع المحتوى تبدو وكأنها قد خرجت من صميم تجربة واقعية مرت بها الشبكة في مواقف عديدة على مدار السنوات الماضية، وقد يتم احتساب كشفها عن كافة تلك القواعد للمستخدمين لصالحها، من باب الشفافية حول كيفية تعامل الشبكة مع ما يشاركه المستخدمون من محتوى على متن حساباتهم الشخصية عليها.

وتقدم “إرم نيوز” توضيحًا كاملاً لكافة المحظورات، التي عليك تجنب مشاركتها عبر حسابك حتى لا تتعرض للحظر:

1- تهديد حقيقي ضد أي شخص أو مجموعة “وذلك يتحدد حسب الصور المنشورة لأسلحة أو أشخاص، أو المعلومات المذكورة عن مكان أو مبنى معين أو عنوان معين أو طريقة أو توقيت التنفيذ”.

2- الدعوة أو التهديد لأي أعمال عنف ضد أي من العناصر التالية:

– أي شخص مستهدف أو مجموعة مستهدفة مثل رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والنشطاء والصحفيين والشهود ومصادر المعلومات في القضايا.

– الأماكن العامة.

– لو كان التهديد يتضمن سلاحًا، أو يتضمن إشارة تعبر عما يستهدفه التهديد.

3- طريقة تصنيع أو استخدام الأسلحة والمتفجرات، لو كان الهدف منها الإضرار بأشخاص أو أماكن عامة.

4- هؤلاء الأشخاص أو المجموعات ممنوعون من التواجد على فيسبوك (الإرهابيون – الجماعات الإرهابية – جماعات الكراهية، وهي التي تعادي أو تدعو إلى معاداة أي مجموعة أو فئة من الأشخاص – المجرمين – الجماعات الإجرامية، التي تعمل في المخدرات وغسيل الأموال والقتل والاختطاف والاستغلال الجنسي وانتحال الشخصية والسلاح).

5- أي محتوى يروّج أو يعترف بالأعمال الإجرامية بكل أشكالها.

6- أي دعوات أو نوايا أو أفعال تستهدف الإضرار بالبشر أو الحيوانات، سواء بالتعذيب أو بيع واصطياد الأنواع النادرة منها.

7- بيع أو تسويق أي عقاقير غير دوائية (غير السجائر والكحوليات ) أو الأسلحة أو الماريجوانا.

8- أي محتوى خاص ببيع أو تسويق الأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات، لن يتم إظهاره إلا لمن أعمارهم أكبر من 21 سنة.

9- أي محتوى يشجع أو يروج أو يساعد أو يعلم إيذاء النفس أو الانتحار أو ابتلاع عناصر غريبة.

10- أي محتوى يحرض أو يشجع أو يروج أو يعرض استخدام الأطفال جنسيًا.

11- أي محتوى يحرض أو يشجع أو يروج لاستغلال البالغين جنسيًا دون رضاهم.

12- أي محتوى يعرض تسلط أو تهديد شخص لشخص آخر، بأي طريقة لفظية أو مصورة ويتعرض فيها شخص للأذى.

13- إرسال رسالة إلى شخص أو مجموعات دون أن يكون لديهم رغبة في حدوث اتصال بينهم، سواء كان محتوى الرسالة عاديًا أو تحذيريًا أو تهديدًا أو جنسيًا.

14- أي محتوى ممكن يتم تصنيفه بأنه انتحال لشخصية شخص آخر، مثل صور شخصية أو يتعلق بمحتوى بطاقات ائتمانية، أو حسابات بنكية لشخص آخر، أو أي معلومات شخصية أخرى.

15- أي محتوى يسُب أو يستهزئ بأي فئة من فئات البشر أو المهاجرين من أي دولة.

16- أي محتوى يتفاخر بإلحاق الأذى بالبشر أو الحيوانات.

17- أي محتوى مصور جنسي فاضح، إلا إذا كان لغرض تعليمي أو توعوي أو طبي.

18- أي محتوى يسخر من مرض أو إصابة جسدية أو إعاقة أو جروح.

19- أي محتوى مزعج يحاول نشر رسالة سواء كان غرضها دعائي أو ترويجي، أو لنشر أي بيانات مستخدمين مسربة من أي خدمة على الإنترنت.

20- أي حساب لشخصية غير حقيقية سواء من خلال استخدام اسم غير حقيقي أو صورة غير حقيقية، أو انتحال شخصية أو عمل حساب، والشخص نفسه عمره أقل من السن المسموح وهو 13 عامًا.

21- الأخبار الكاذبة على الموقع، يتم تقليل معدل انتشارها وظهورها بشكل كبير جدًا.

22- يتم حذف أو حجب أي محتوى يتضمن انتهاك حقوق ملكية فكرية أو علامة تجارية.